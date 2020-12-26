脫歐終落幕！英歐拍板貿易協定　明年10大轉變一次看

▲英國在今年1月31日確認脫歐。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

在脫歐過渡期結束前，英國和歐盟終於在24日達成貿易協議，為未來的雙邊貿易關係定調。據BBC報導，這份多達1246頁的協議，包括了約800頁的附錄和註腳，內容英國和歐盟之間貿易的方方面面，而英國議會也將在12月30日進行辯論和投票。據悉，協定的具體內容將在幾天內公諸於世。以下整理出10項英國脫歐議題中，人們最關心的問題。

▲脫歐後的漁業該如何發展史貿易協議中的重點課題。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

漁業

在整個貿易協議的談判中，其中一項最棘手的問題就是，歐盟的漁船未來能在英國水域捕撈多少的魚。最初，英國希望將歐盟漁船在英國水域捕撈的魚，價值削減80%，但歐盟則希望削減18%即可。

雙方在協商後，同意讓歐盟在英國水域捕撈的魚，價值減少25%，這比英國最初要求的要少得多。這項計畫將在接下來的5年內逐步實施，之後，英國將完全掌控其水域。

糾紛解決

許多人十分關注，在未來，若英國或歐盟任何一方違反協議中的條款時，該協議會怎麼做？BBC指出，若有任何一方違反協議，並對另一方造成負面影響的話，那雙方將啟動糾紛解決程式，也就是對對方祭出關稅。這是一條讓雙方關係「恢復平衡」的條款，並且英國與歐洲的這項貿易協議比其他的來得更嚴格。

▲歐洲法庭是歐盟的最高法律仲裁庭。（圖／達志影像／美聯社）

歐洲法庭 （ECJ）

歐洲法庭一直都是歐盟的最高法律仲裁庭，但英國希望，他們在脫歐後，終審權可以回歸本國，而歐洲法庭將對英國法律不再擁有約束力。不過，由於北愛爾蘭地區還是會繼續遵守歐盟單一市場和關稅同盟規則，這意味著歐洲法庭仍是英國特定地區的最高法律權威。

▲脫歐後，英國人民到歐盟的旅遊限制變多。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

旅遊限制

從2021年1月1日起，想要在180天的期限內，在歐盟停留超過90天的英國公民，需要申請簽證。歐盟的寵物護照將不再有效，但人們仍然可以帶著寵物旅行，只是事前需要經過一個與過去不同，且更為複雜的程式。

英、歐雙方已同意在國際漫遊上進行合作，但協議中沒有任何條款寫明，若英國旅客在歐盟使用手機的話不會被收費，反之亦然。另外，英國公民在歐盟境內駕車也不需要考取國際駕照。

公平競爭環境

英國和歐盟未來的「公平競爭環境」措施也是談判的重點。歐盟堅持，英國在維持勞工權利、環保、稅務、補貼、財務支持等議題上，必須做出明確的規範，以避免英國企業在脫歐後，能從中獲取優勢。

不過，英國政府並不願意未來繼續被歐盟的法規所「捆綁」，進而導致自身的競爭能力被削弱。脫歐後，由於英國已無需再遵守歐盟的法律，因此英國的這些規範不必與歐盟完全相同，但歐盟認為，這仍是必須訂定的重點，以保護公平競爭。

▲金融服務業一直是英國的強項。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

金融服務

金融服務業一直是英國的強項，也是他們最大的出口項目之一，因此他們希望，歐盟在不久的將來，能讓英國的金融服務業法規與歐盟法規「對等」，以利英國金融服務企業在歐盟市場的運作。

▲英國和歐盟雙方都樂見跨境資料傳輸流程能夠順利。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

數據交換

英國和歐盟雙方都樂見，跨境的資料傳輸流程在未來能夠順利，但協議中也強調，每個人都有保護自己個資和隱私的權利。英國希望，歐盟能承認英國的數據保護法規與歐盟「對等」，大部分的英國企業也都在等待相關細節的公佈，歐盟已同意延長4個月的「特定期限」，只要英國不改變其資料保護規則，就可以以目前的方式交換資料。

產品標準

儘管英國政府希望與歐盟在合格評定方面達成一致的規範，但雙方目前還沒有達成共識，因此在未來，如果你想同時在英國和歐盟銷售產品的話，那你可能需要檢查2次，才能獲得認證。在其他邊境問題上，雙方也沒有就承認彼此出口食品的衛生和安全標準達成一致的看法，這意味著，未來要進軍歐盟市場的產品，需要接受成本高昂的檢驗才行。

▲未來，專業人士要到歐盟工作的機會變得更少。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

專業資格

很多英國籍的會計師、廚師等需要專業人士，都會在不同的歐盟國家工作。在英國還是歐盟成員國時，他們並不需要擔憂多次跨境的問題。不過在英國脫歐後，英國公民將比過去更難獲得歐盟的工作，而且英國和歐盟相互承認專業人士的資格也將變得更嚴格。

國家安全

在英國脫離歐盟後，他們也將失去一些非常關鍵的資料庫，不過他們仍將保有繼續訪問這些資料庫的權利。另外，雙方已就引渡達成協議，英國也能繼續參加歐洲刑警組織（Europol）的會議，但他們在會議中只能旁聽，沒有直接發言權。

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