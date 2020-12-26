櫃姐下班遭「行刑式開槍」爆頭慘死！槍手埋伏4分鐘射殺畫面曝

▲34歲女子下班後遭到埋伏槍殺。影片含有令人不適的畫面，請斟酌觀看。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西東南部城市聖保羅（São Paulo）街頭21日發生驚悚命案，當地一名鞋店女銷售員下班後，在返家途中遭到槍手連開至少3槍，1槍打中頭部、另外2槍射中頸部，當場死亡。如今案發當下的監視器畫面曝光，可見嫌犯至少在旁埋伏近4分鐘，且是近距離開槍，事後騎著自行車逃逸。

綜合每日郵報等外媒報導，該名34歲女子席爾瓦（Ana Paula da Silva）21日下班後，一如往常走在聖保羅街頭準備回家，但卻沒想到遭受槍手埋伏攻擊。

依據監視器畫面，持槍男嫌當時就站在路燈旁邊，埋伏時間將近4分鐘，就在席爾瓦準備路過槍手身邊時，嫌犯突然轉身，雙手持槍朝著她近距離開槍，而她則是完全來不及反應，直接向前趴倒在地上。目前已知席爾瓦頭部中1槍，頸部中2槍，槍槍射中要害，當場身亡。

▲槍手躲在路燈旁埋伏近4分鐘。（圖／翻攝自Youtube）

事後，男子騎著自行車逃離現場。只不過，現場另名男子的行跡也相當可疑，案發前不但騎著自行車尾隨席爾瓦，並於事後朝著槍手離開的方向離去。

當局現階段並未提供席爾瓦被鎖定襲擊的動機，且截至25日，該名持槍男子仍在逃，聖保羅警方並未逮捕相關嫌疑人。

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