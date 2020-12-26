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中國有望2028超越美國登「全球最大經濟體」　疫情經濟競爭有利

▲▼上海外灘的中美國旗。（圖／路透）

▲報告指出：「2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情及衍生的經濟效應，確實讓這場競爭偏向對中國一方有利。」。（圖／路透社，下同）

文／中央社倫敦26日綜合外電報導

英國智庫「經濟和商業研究中心」（CEBR）指出，由於中國和美國從新型冠狀病毒疫情中復甦的進展截然相反，中國將於2028年超越美國，成為全球第一大經濟體，比先前預估早5年。

彭博（Bloomberg News）指出，經濟和商業研究中心在其「世界經濟前景報告」（World Economic League Table）中說，中國比西方更快走出疫情泥淖，以美元計算評估，世界第一大經濟體的美國與第2的中國將在2028年易位，且最快2023年中國就能成為高所得經濟體。

路透社報導，經濟和商業研究中心在今天公布的這份年度報告中表示：「一段時間以來，全球經濟的首要主題就是美中之間的經濟和軟實力爭霸。」

報告指出：「2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情及衍生的經濟效應，確實讓這場競爭偏向對中國一方有利。」

▲上海,新冠肺炎,新冠病毒,口罩。（圖／路透社）

經濟和商業研究中心表示，中國「嫻熟疫情管理」，很早就實施嚴格封鎖措施，而西方國家的長期經濟成長這次受疫情重創，讓中國的經濟表現相對進步。

報告預估，從2021年到2025年，中國每年經濟成長平均可達5.7%，然後在2026年到2030年減緩到每年平均4.5%；美國經濟可能於2021年強勁反彈，但成長率在2022年到2024年之間，可能每年平均僅有1.9%，之後再減緩到1.6%。

若以美元計算，日本將保有全球第3大經濟體的地位，直到2030年代初期，屆時印度可能取代日本，將日本擠到第4，德國則掉到第5名。

依照經濟和商業研究中心的估算，目前為全球第5大經濟體的英國，可能於2024年跌落到第6。

不過，雖然英國將於2021年元旦起退出歐盟單一市場，經濟將因此受創，但由於英國在愈來愈受重視的數位經濟領域一馬當先，若以美元計算，預期英國的國內生產總值（GDP）在2035年前會比法國高23%。

經濟和商業研究中心表示，今年全球前10大經濟體中，歐洲產出占19%，但將於2035年前降到12%，且如果英國與歐盟之間發生齟齬，所占比重還可能更低。

報告還提到，疫情對全球經濟帶來的影響可能是在更高的通貨膨脹率，而非經濟成長放緩。

報告中說：「我們預期會有一個經濟周期，利率將在2020年代中期升高。」這對大量靠借貸來因應疫情的各國政府來說，都將形成挑戰。

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