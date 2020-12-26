歹徒持槍闖菸草店！下秒反遭12槍打趴　神猛客身分曝光

實習記者陳妙津／綜合報導

巴西一名搶匪21日持槍打劫一處菸草店，正當女老闆嚇到連連後退時，一旁坐著的路人顧客悄悄靠近櫃台，等搶匪察覺不對勁時，已經來不及了，直接被對方連開12槍打趴，犯案不到3分鐘就遭逮。

▲搶匪示意圖。（圖／Pixabay）



據巴西當地媒體《Band Jornalismo》報導，該名搶匪先是假裝顧客進入店內，接著掏出槍來威脅女老闆，當女老闆嚇到不斷後退，準備棄店保命時，坐在櫃台旁的一名綠衣顧客趁歹徒不備起身，朝搶匪方向緩慢爬行。



直到搶匪見勢不對，本想揪起綠衣男並打了他一下時，卻看清綠衣男手中原來早就準備好槍，嚇得連忙朝店外逃走，而綠衣男見狀則反應靈敏地連開12槍，將歹徒直接擊倒在地，並跑出櫃台以槍指著歹徒，防止對方反擊傷人。

▲沒想到一旁綠衣男顧客其實是名休假警察，立刻發揮專業連開12槍制伏搶匪。（圖／翻攝自YouTube／Band Jornalismo，下同）



據了解，該名深藏不露的綠衣男其實是名休假警察，當天恰好到菸草店消費聊天，未料遇上不長眼的歹徒，便直接發揮專業將搶匪逮捕歸案，結束了這起不到3分鐘的搶案。

目前，歹徒情況未知如何，不過監視器畫面公布後，不少網友都大聲叫好，「好衰的搶匪哈哈哈」、「搶匪手禮是玩具槍嗎？幹嘛嚇成這樣」、「警察開槍前，不會問歹徒拿的是不是玩具槍啦」、「我第一次看到匍匐前進可以成功襲擊」、「先和老闆娘買盒煙慶祝」、「還好沒無辜的人受傷」。