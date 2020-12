美3歲童「確診後中風」！右半身都不能動　醫：新冠所造成的併發症

▲美國一名男童確診新冠後卻出現「中風」的併發症。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

實習記者高琳景/綜合報導

新冠肺炎持續蔓延全球,歐美地區更面臨病毒肆虐。美國密蘇里州就傳出,男童確診後有併發症的情況發生,造成腦血管阻塞,無法移動右臂和右腿,也不能正常說話,呈現「中風」的徵狀。

根據《福斯新聞》報導,密蘇里州一名3歲男童柯爾特(Colt Parris)於上周開始不吃不喝,因此母親薩拉.帕里斯(Sara Parris)帶他到當地診所篩檢,結果呈現陰性,但診所的醫生建議帶到醫院檢測比較保險。不料,密蘇里大學婦幼醫院卻測出柯爾特是呈現陽性。

薩拉提到,兒子在確診的幾個小時後,右臂和右腿失去能力呈現中風的症狀。對此,醫生訊速幫柯爾特檢查後發現,他的大腦因新冠的神經學作用造成阻塞,評估是「新冠所造成的併發症」。

神經科醫師高梅茲(Camilo Gomez)表示,許多新冠的患者之所以會中風是因為,他們容易出現血塊的現象。據了解,新冠病毒與許多神經系統疾病有關,包括中風、神經損害和罕見的致命性腦炎等。

另外,薩拉也提到,她無法確認兒子當初是在哪裡確診新冠,因為在疫情爆發後不久,他們就大幅減少外出的活動。目前柯爾特正接受治療來恢復右臂和右腿的能力,並在接下來的6個月當中使用抗凝血劑和阿斯匹靈。

A family and a team of doctors at the University of Missouri Health Care are calling the recovery of a 3-year-old boy the best Christmas present ever after the boy had COVID-19, which caused a stroke. https://t.co/dCq2qmWbzw