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美3歲童「確診後中風」！右半身都不能動　醫：新冠所造成的併發症

▲▼細菌、病毒示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國一名男童確診新冠後卻出現「中風」的併發症。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

新冠肺炎持續蔓延全球，歐美地區更面臨病毒肆虐。美國密蘇里州就傳出，男童確診後有併發症的情況發生，造成腦血管阻塞，無法移動右臂和右腿，也不能正常說話，呈現「中風」的徵狀。

根據《福斯新聞》報導，密蘇里州一名3歲男童柯爾特（Colt Parris）於上周開始不吃不喝，因此母親薩拉．帕里斯（Sara Parris）帶他到當地診所篩檢，結果呈現陰性，但診所的醫生建議帶到醫院檢測比較保險。不料，密蘇里大學婦幼醫院卻測出柯爾特是呈現陽性。

薩拉提到，兒子在確診的幾個小時後，右臂和右腿失去能力呈現中風的症狀。對此，醫生訊速幫柯爾特檢查後發現，他的大腦因新冠的神經學作用造成阻塞，評估是「新冠所造成的併發症」。

神經科醫師高梅茲（Camilo Gomez）表示，許多新冠的患者之所以會中風是因為，他們容易出現血塊的現象。據了解，新冠病毒與許多神經系統疾病有關，包括中風、神經損害和罕見的致命性腦炎等。

另外，薩拉也提到，她無法確認兒子當初是在哪裡確診新冠，因為在疫情爆發後不久，他們就大幅減少外出的活動。目前柯爾特正接受治療來恢復右臂和右腿的能力，並在接下來的6個月當中使用抗凝血劑和阿斯匹靈。

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