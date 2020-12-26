洞房前發現嬌妻「下面紅」　媽寶老公突震怒！偕母急喊退貨

▲婚禮結束當晚，新娘向男方透露自己正值生理期，卻慘遭提離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／綜合外電報導

結婚第一晚的浪漫時光能讓感情更升溫，然而，印度一名女子卻在洞房花燭夜慘遭提離婚。古加拉特邦（Gujarat）一名男子日前向法院申請離婚，原因是新娘在婚禮結束之後才透露當天是她的生理期，讓彼此在信仰問題上出現分歧。據了解，新郎與新郎的母親認為，月經是晦氣的象徵，女方故意隱瞞此事形同詐欺。

根據《印度時報》報導，巴羅達（Vadodara）地區一名男子日前在家事法庭中提出離婚申請，原因是老婆在婚禮當天直到儀式結束，前往寺廟參拜之前，才突然透露自己當天月經來潮，讓男子與男子母親相當震驚，在信仰問題上受到女方的侵犯，隱瞞月經的行為形同詐欺，當場就向她提出離婚。

報導指出，這名女子是當地學校教師，丈夫則在私人公司上班，兩人於1月婚禮結束當晚就差點離婚，後來數月間仍不斷發生爭執，最後男子正式訴請離婚。男子的離婚請願書中提到，老婆要求他不可以拿錢回家，因為已有男子的哥哥在照顧公婆，另外還要求安裝冷氣以及一個月5000盧比（約新台幣1900元）的生活費。

男子在請願書中稱，他告訴老婆自己買不起冷氣時，老婆氣得跑回娘家，試著跟她講了好幾次道理，但她仍數度住在娘家，一待就是好幾天，甚至有次兩人在陽台吵架，老婆揚言早知道他無法負擔這些奢侈品，新婚之夜就該跟其他10個男人上床，並作勢要從陽台一躍而下。

報導表示，印度婦女因為月經遭到歧視、誤解，是長期存在於社會的問題，許多婦女也因為社會壓力而羞於啟齒。儘管婦女組織與人權活動者努力地想消除對月經的污名化，但這起事件卻讓他們發現，這些努力似乎沒有盡頭。此事件中，女方說法也未有太多揭露。

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