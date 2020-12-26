莫德納疫苗傳首例過敏　醫美填充物腫脹！整形者陷「歪臉危機」

▲美國於18日開打莫德納新冠疫苗，近日卻發現曾注射美容填充物的患者出現副作用。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國18日批准莫德納（Moderna）新冠疫苗的使用授權，波士頓一名醫師24日卻傳出接種後發生嚴重過敏反應，成為此疫苗的第一個過敏案例。此外，美國食藥局（FDA）顧問委員會發現，曾在臉部注射填充物的病患在施打莫德納疫苗之後，做過整容手術的部位出現嚴重腫脹、發炎症狀。

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》報導，波士頓醫療中心的老年醫學、腫瘤學博士薩札德（Hossein Sadrzadeh）表示，自己24日施打莫德納疫苗的幾分鐘後，開始頭暈、心跳加速、舌頭麻木、血壓直線下降以及冒出一身冷汗，「症狀和我對甲殼類的過敏反應一樣，我不希望任何人跟我有相同經驗。」

報導指出，薩札德博士在出現過敏反應時，為自己注射了腎上腺素，並在急診室做完檢查後出院。先前，一名紐約醫衛人員也曾在施打輝瑞疫苗後出現嚴重過敏反應，但薩札德博士是莫德納疫苗的首個過敏案例，莫德納與FDA尚未作出回應。據悉，兩種疫苗的成分相似，都需要間隔幾周後施以第2劑疫苗，才會有效。

然而，FDA顧問委員會的專家發現，幾位參與疫苗的試驗者曾經做過填充美容手術，在施打莫德納疫苗之後，注射填充物的嘴唇、臉頰等位置都出現腫脹、發炎等副作用。其中有人在接種疫苗的半年前注射填充物，有人則僅在短短2天前，但都發生相同反應。

▲英國藝人克洛伊費里（Chloe Ferry）、美國名媛凱莉詹娜（Kylie Jenner）與英國模特蘿倫古格（Lauren Goodger）都承認臉部曾注射填充物。（圖／翻攝自Instagram）

加州皮膚科醫師齊雪莉（Shirley Chi）博士表示，這屬於免疫反應，任何副作用都可以透過類固醇與抗組織胺藥物來治療與解決，「接種疫苗時，導致發炎症狀的免疫系統會加速運轉，這是它原本運作的原理，所以在某些體內非自然存在的物質會有區域免疫反應。」

報導稱，部分承認使用填充劑又已接種疫苗的影視名人，可能將面臨相同的副作用。例如，英國電視藝人克洛伊費里（Chloe Ferry）、蘿倫古格（Lauren Goodger）與美國名媛凱莉詹娜（Kylie Jenner）等人。

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