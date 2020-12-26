釋友善暗號！土耳其總統：期望和以色列關係變好

▲土耳其總統艾爾段表示，希望能修復與以色列間的關係。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

土耳其總統艾爾段25日在主麻禮拜後表示，期望與以色列建立更好的關係，雙方也在情報方面上持續進行協調，不過以色列對巴勒斯坦的政策「仍是我們的紅線」。他表示，「我們對以色列的高層領導者有意見，若非如此，雙方的關係可能會非常不同。」

綜合外媒報導，近年來安卡拉政府一再譴責以色列占領約旦河西岸（West Bank）、圍攻加薩走廊（Gaza Strip）等地，及以國對巴勒斯坦人採取的政策，2018年兩國甚至互逐使節。

艾爾段表示，「巴勒斯坦政策是我們的紅線，我們絕不會接受以色列的巴勒斯坦政策，他們在當地的殘忍行徑令人無法接受。」

Speaking to journalists after Friday prayer in #Istanbul, Turkish President Recep Tayyip #Erdoğan called on Israel to change its attitude towards Palestinians in order to have better ties with #Turkey. pic.twitter.com/KMhUdCjmWQ — ANews (@anewscomtr) December 25, 2020

土耳其及以色列過去關係良好，土國甚至是1949年第一個承認以色列的穆斯林國家，不過在近十年來，雙方關係屢屢出現重大變化。以色列突擊隊2010年襲擊前往加薩走廊的土耳其援助船，導致10名支持巴勒斯坦的土耳其人死亡，兩國因此斷交。

2016年兩國復交後，2018年又因不滿美國將駐以使館遷至耶路撒冷，引發巴勒斯坦民眾抗議，衝突中以色列部隊造成至少60名巴勒斯坦人喪生，雙邊關係再次惡化，5月中時甚至互逐使節。今年8月，以色列抗議土耳其政府，給12名巴勒斯坦武裝組織哈馬斯成員提供護照，而土國則回擊「哈馬斯組織是民主選舉而生的合法政治運動。」

報導中東新聞的Al-Monitor網站日前引述相關人士消息指出，安卡拉智庫政治、經濟和社會研究基金會（SETA）主任、40歲的烏魯塔什（Ufuk Ulutas）獲任為已缺位2年的土耳其駐以色列大使，目的是通過改善與以色列的關係，緩解土國與未來美國拜登（Joe Biden）政府間的嫌隙。

以色列官員今年稍早曾表示，正致力於和土國互派大使、恢復全面關係，雖然傳出烏魯塔什任駐以大使的消息，但兩國關係是否能改善仍未定論。