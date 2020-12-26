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影／美聖誕爆炸畫面曝！詭異女聲發出警告…下秒強光閃炸建築毀

記者葉睿涵／綜合報導

美國田納西州（Tennessee）納什維爾市（Nashville）在25日清晨發生大規模汽車爆炸案，炸毀了街邊商店的窗戶，造成建築物損毀，數十位當地居民被迫緊急疏散。警方研判，這應該是一起「蓄意謀劃」的爆炸事件，但還好此次爆炸並沒有造成大規模的死傷，只有3人受傷並已送院治療。警方在現場發現不明屍塊，而當地的通訊服務也因爆炸而被中斷。

▲▼美國納什維爾市聖誕爆炸案。（圖／路透）

▲美國納什維爾市在聖誕節清晨發生恐怖爆炸案。（圖／路透）

綜合當地媒體報導，納什維爾市中心第二大道166號的餐廳附近， 25日清晨6點30分突然發生汽車爆炸事件。由於炸彈威力強大，附近商家的玻璃與外牆都被震碎剝落、路樹折斷、木片橫飛，牆面遭到破壞，彷彿多了許多彈孔一般。停放在附近的汽車也受波及，在爆炸發生後，炸出的火苗擊中車子，導致車子起火。

▲▼美國納什維爾市聖誕爆炸案肇事露營車。（圖／翻攝自推特／@MNPDNashville）

▲據納什維爾市警局的官方推特指出，這就是聖誕爆炸案的肇事露營車。（圖／翻攝自推特／@MNPDNashville）

警方表示，他們原本接獲投報指出，當地發生了一起槍擊案，豈料在他們趕到後，現場只有一輛停放在路邊的神秘露營車。一名目擊者指出，露營車還不斷播放一個由女生錄製的警告訊息，重複告誡人們「現在撤離，這輛車內有個炸彈，並且即將爆炸」。

▲▼美國納什維爾市聖誕爆炸案。（圖／路透）

▲爆炸案的威力極猛，人們在很遠之外都能看到升起的滾滾濃煙。（圖／路透）

警方聽到警告後，迅速與拆彈專家聯繫，希望他們盡快到場協助，同時也緊急地撤離當地的數十位居民並淨空區域。無奈，在拆彈專家到來前，炸彈就被引爆，只見一個明亮的橘色火球，伴隨巨響突然亮起、沖上天際，從大老遠就可以看到黑煙和火焰滾滾升起。

▲▼美國納什維爾市聖誕爆炸案。（圖／達志影像／美聯社）

▲爆炸案發生後，現場一片狼藉，路樹全倒在地，街道也滿是瓦礫。（圖／達志影像／美聯社）

當時人在現場的麥科伊（Buck McCoy）在接受CNN的採訪時表示，爆炸就發生在他家門前，他們家的窗戶被直接炸開，「街上的一切都著火了，有3輛車完全被火焰所吞沒，路邊的樹木東倒西歪地倒在地上，街道上到處都是碎玻璃。」▲▼美國納什維爾市聖誕爆炸案。（圖／達志影像／美聯社）

▲街邊商店受爆炸案波及，玻璃被震碎，磚瓦、木條也掉落一地。（圖／達志影像／美聯社）

警方指出，還好，當天是聖誕節，再加上時間也相當早，街上的行人並不多，才不至於造成大規模的傷亡，現場只有3人受到波及受傷，傷患也已送醫，附近居民則被撤往安全場所。警方並不清楚爆炸發生時，露營車內是否還有其他人，但有2位執法人員向美聯社證實，警方在爆炸地點附近發現了數個屍塊。

▲▼美國納什維爾市聖誕爆炸案。（圖／達志影像／美聯社）

▲儘管爆炸案發生後，現場看起來慘不忍睹，但還好並未造成嚴重的人員傷亡。（圖／達志影像／美聯社）

美國電訊公司AT＆T的發言人格裡爾（Jim Greer）告訴CNN，該公司的網絡集線器在爆炸中受損，導致納什維爾市出現了通訊服務大規模受阻的情況。部分警局也承認，他們的報案系統由於通訊服務中斷而癱瘓。據悉，FBI已接管此次案件的調查工作，美國菸酒槍械及爆炸物管理局也在現場給予協助。川普和拜登都已聽取相關簡報。

►快訊／美國田納西州大規模「汽車爆炸」　警方推測：蓄意謀劃事件
►更新／美聖誕節「汽車爆炸」現場發現屍塊！　警公布關鍵影像
►美聖誕節爆炸案！　警曝「神秘露營車」曾廣播警告：有炸彈快撤離

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