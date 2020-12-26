新冠驚擾耶誕夢！南韓再增1132人確診...明恐討論是否「封城」

▲南韓新冠肺炎疫情持續告急，26日新增1132起病例。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情持續告急！繼昨（25）日單日新增病例創下歷史新高後，26日更創下疫情以來次高紀錄，連續2天突破1100例大關，且感染途徑不明患者比率高達27%，除首都圈疫情嚴峻外，全國各地的療養院、安養院、教會、職場、動物醫院等出現新一波群聚感染。南韓政府與防疫當局將於明（27）日召開會議，研擬是否提升防疫層級至第3階段（最高級），屆時可能面臨形同「封城」規模的緊急防疫措施。

根據《韓聯社》報導，截至26日0時為止，南韓防疫當局今（26）日上午9時30分共通報1132起病例，其中境內感染高達1104例、境外移入則為28例，同時新增20起死亡病例。目前南韓共累計例55902確診、793例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增762例（首爾佔457例、京畿道佔250例、仁川佔55例）；忠清南道新增61例；忠清北道新增38例；全羅北道新增37例；江原道新增35例；慶尚北道新增33例；光州新增27例；釜山新增26例；濟州島新增24例；慶尚南道新增22例；大邱新增13例；大田新增11例；蔚山新增8例；全羅南道新增6例；世宗新增1例。

▲南韓耶誕節連假，首爾明洞聖堂街頭冷清。（圖／達志影像）

從主要群聚感染案例來看，首爾市松坡區「首爾東部看守所」累計514例；京畿道富川市孝Plus療養院累計163例；忠清北道清州市真愛老人療養院累計98例；忠清北道槐山郡、陰城郡、鎮川郡某醫院累計163例；濟州市某教會累計147例。

而從新增的群聚感染案例來看，京畿道坡洲市某療養院累計24例；忠清南道天安市某餐廳與食品商店累計32例；慶尚南道巨際市某動物醫院累計16例；慶尚南道河東郡親友聚會累計14例。

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