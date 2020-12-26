　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新冠驚擾耶誕夢！南韓再增1132人確診...明恐討論是否「封城」

▲▼南韓新冠肺炎疫情持續告急，26日新增1132起病例。（圖／達志影像）

▲南韓新冠肺炎疫情持續告急，26日新增1132起病例。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情持續告急！繼昨（25）日單日新增病例創下歷史新高後，26日更創下疫情以來次高紀錄，連續2天突破1100例大關，且感染途徑不明患者比率高達27%，除首都圈疫情嚴峻外，全國各地的療養院、安養院、教會、職場、動物醫院等出現新一波群聚感染。南韓政府與防疫當局將於明（27）日召開會議，研擬是否提升防疫層級至第3階段（最高級），屆時可能面臨形同「封城」規模的緊急防疫措施。

根據《韓聯社》報導，截至26日0時為止，南韓防疫當局今（26）日上午9時30分共通報1132起病例，其中境內感染高達1104例、境外移入則為28例，同時新增20起死亡病例。目前南韓共累計例55902確診、793例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增762例（首爾佔457例、京畿道佔250例、仁川佔55例）；忠清南道新增61例；忠清北道新增38例；全羅北道新增37例；江原道新增35例；慶尚北道新增33例；光州新增27例；釜山新增26例；濟州島新增24例；慶尚南道新增22例；大邱新增13例；大田新增11例；蔚山新增8例；全羅南道新增6例；世宗新增1例。

▲▼南韓耶誕節連假，首爾明洞聖堂街頭冷清。（圖／達志影像）

▲南韓耶誕節連假，首爾明洞聖堂街頭冷清。（圖／達志影像）

從主要群聚感染案例來看，首爾市松坡區「首爾東部看守所」累計514例；京畿道富川市孝Plus療養院累計163例；忠清北道清州市真愛老人療養院累計98例；忠清北道槐山郡、陰城郡、鎮川郡某醫院累計163例；濟州市某教會累計147例。

而從新增的群聚感染案例來看，京畿道坡洲市某療養院累計24例；忠清南道天安市某餐廳與食品商店累計32例；慶尚南道巨際市某動物醫院累計16例；慶尚南道河東郡親友聚會累計14例。

►南韓新冠疫情告急刷新高！單日「暴增1241例」 看守所淪病毒煉獄
►看守所淪病毒煉獄！一夜暴增288人染疫...囚犯揮毛巾哭喊「救命」

聽Podcast掌握美選及國際局勢

水噴霧讓妝容更服貼，戴口罩也不怕

ET快訊
吳怡霈泡湯照尺度太大急刪！上身脫光入鏡：一堆人該該叫
高嘉瑜嗆「是不是考不上台大」　 HowHow秒垮臉尷尬影片曝
5屁孩家樂福偷喝飲料被警送辦　騷擾女客人真相曝光
棄單活蝦餐廳16桌菜　海軍回應了
歸仁雙屍案謝志宏獲冤獄賠償2319萬　史上第三高
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

籲拜登挺台！　日副防衛大臣：台灣安全是「亞洲紅線」

影／美聖誕爆炸畫面曝！詭異女聲發出警告…下秒強光閃炸建築毀

洞房前發現嬌妻「下面紅」　媽寶老公突震怒！偕母急喊退貨

新冠驚擾耶誕夢！南韓再增1132人確診...明恐討論是否「封城」

釋友善暗號！土耳其總統：期望和以色列關係變好

染新冠有望「立即免疫」！英抗體藥AZD7442臨床試驗　保護力6個月

中國can help！這國機長「揮五星旗」載中國專家抗疫　卻染新冠亡

影／偷懶失敗！他從2樓空拋垃圾　下秒墜樓…糗把自己扔進垃圾車

以色列與摩洛哥交好　總理納坦雅胡邀國王訪以色列

差39歲師生戀！俄教授4槍爆頭24歲女大生「肢解丟河中」　判決出爐

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

474萬保時捷1元起標！2台賤價各2萬成交　秒變「殺肉場」零件車

他用3產品吹麵粉！證實口罩功效 圍巾一吹「粉末狂飛」網讚：秒懂

染疫紐籍機師害慘空服機組員！　穿制服搭機捷被當「瘟神」拒進入

炎亞綸「沒想造成對立」要封鍵盤惹　堅持戴口罩受訪：不想成防疫破口

瑪莎拉蒂「無敵左轉」硬上分隔島　撞倒路燈車頭全毀...肇事駕駛逃

籲拜登挺台！　日副防衛大臣：台灣安全是「亞洲紅線」

影／美聖誕爆炸畫面曝！詭異女聲發出警告…下秒強光閃炸建築毀

洞房前發現嬌妻「下面紅」　媽寶老公突震怒！偕母急喊退貨

新冠驚擾耶誕夢！南韓再增1132人確診...明恐討論是否「封城」

釋友善暗號！土耳其總統：期望和以色列關係變好

染新冠有望「立即免疫」！英抗體藥AZD7442臨床試驗　保護力6個月

中國can help！這國機長「揮五星旗」載中國專家抗疫　卻染新冠亡

影／偷懶失敗！他從2樓空拋垃圾　下秒墜樓…糗把自己扔進垃圾車

以色列與摩洛哥交好　總理納坦雅胡邀國王訪以色列

差39歲師生戀！俄教授4槍爆頭24歲女大生「肢解丟河中」　判決出爐

老對手點名對決　陳偉殷：有遇到再說

中科院飛彈技術師「寢室種大麻」！憲兵搜出搖頭丸　今依3罪起訴

籲拜登挺台！　日副防衛大臣：台灣安全是「亞洲紅線」

一家7口擠破屋！貧父賣推車籌「女兒醫藥費」被罵爆　真相大逆轉

成大台灣文學系校花「連錯2國文題」！蝴寫一半…安心亞：妳不會？

交往9年才發現老婆沒耳垂　詹子晴嘆「老公是詐騙集團」

LIFE・經典／「星巴克綠」緊抓全球人心　所含的意義其實超簡單

新冠變種病毒封境「零件運不了」　豐田、本田相繼關閉英/法產線

夫嫌性教育太早教！她問「月經從哪流出」傻眼了：在開玩笑？

高鐵24小時「數位客服」上線！諮詢、找遺失物、乘車導引都可問

國際熱門新聞

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

24歲男吊橋拍TikTok墜20m亡

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

英國變種新冠病毒入侵日本　5名男女遭隔離

美聖誕節「汽車爆炸」驚現屍塊！關鍵影像曝

賞鳥男田中挖出逾千枚古金幣...價值破3000萬

即／田納西州「汽車爆炸」 警：蓄意行為

首例！胎盤驗出塑膠微粒　恐成「塑膠寶寶」

獵殺500野豬野鹿　獵人PO照炫耀

日本校規限穿白內衣　違規下場曝光

中國can help！他載中國專家抗疫...卻染新冠亡

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

日本憂疫情加重！「變種病毒株入侵」5人被隔離

發現爸媽身亡　5歲男童徒步求救

更多熱門

相關新聞

機組員防疫計畫「好很多」　陳時中：確保外站管理完全

機組員防疫計畫「好很多」　陳時中：確保外站管理完全

紐籍機師（案765）染疫讓指揮中心驚覺機組員防疫有破口，要求本週前提出更嚴謹的防疫措施。陳時中26日受訪表示，民航局已有來文指出改善措施，情況好不少，預計今天下午再開會討論。陳也說，若飛機到外站的防疫都完整的話，其實就像是本土的延伸，相對風險非常低；但若有疏漏，就沒有辦法視為本土延伸，管理強度就要不同。

廣達集團女員工仍有流鼻水「情緒穩定」

廣達集團女員工仍有流鼻水「情緒穩定」

大連24小時輪班　全力核酸檢測

大連24小時輪班　全力核酸檢測

擴增集中檢疫所　蘇貞昌：不能全部公開

擴增集中檢疫所　蘇貞昌：不能全部公開

北京、大連拉警報　日增8本土

北京、大連拉警報　日增8本土

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓新冠肺炎耶誕節聖誕節連假首爾明洞東部看守所

讀者迴響

熱門新聞

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

史上最貴訂單曝光！1份晚餐近2萬

三重屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去超噁

交往3天就分手！西門町蘿莉塔怒爆男友黑幕

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

國高中改「9點半」上課！連署通過　網兩派吵翻

公開了！小賴台上激吻「知名男歌手」

人妻喝咖啡變「行屍」　下體驗出主管口水

母子上吊雙亡　遺體懸掛殯儀館入口

地方媽媽嫌夫軟　帶鮮肉教練回家激戰

女友逼管千萬存款遭拒！分手2年下跪求合

海軍因「防疫」棄活蝦餐訂單

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

羅蘭服裝品牌「被抓包抄襲」緊急停售！鞠躬認錯

更多

最夯影音

更多
小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭
范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面