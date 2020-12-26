中國can help！這國機長「揮五星旗」載中國專家抗疫　卻染新冠亡

▲塞國機長弗拉尼奇興奮揮舞五星旗，想不到卻在年底前染疫病逝。（圖／翻攝自新浪網）

記者羅翊宬／綜合報導

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情在今年1月爆發後，各國感染者人數激增，急需口罩、防護衣、篩檢試劑等醫療物資支援，且缺乏公共防疫經驗的國家頗多，而位處東南歐的塞爾維亞始終相信抗疫經驗豐富的「中國Can Help」，3月大動作邀請中國防疫專家入境協助抗疫，不過有最新消息稱，當時負責協助搭載中國防疫專家入境的機長弗拉尼奇（Svetislav Vrani），卻不幸於本月24日被證實死於新冠肺炎。

塞爾維亞國營媒體《RTS》在24日向家屬確認後證實該項消息，以「把中國援助帶往塞爾維亞的機長病逝」為標題，指出弗拉尼奇執飛的班機曾為塞國帶來首批國際專家援助抗疫，當載著6名中國防疫專家的飛機A-320降落在該國首都機場時，甚至還舉起中國五星旗，塞國總統武契奇（Aleksandar Vučić）更深情親吻五星旗，向中國政府表達深深謝意。

▲中國防疫專家應邀前往塞國協助對抗新冠肺炎。（圖／翻攝自新浪網）

根據《央視》報導，當時那一幕令現場多數人感動落淚。事後，機長弗拉尼奇接受當地媒體採訪時表示，當時飛行長達30小時，儘管疲倦，卻很榮幸代表國家執行如此具挑戰性的神聖任務，且收到來自各方如雷的掌聲與祝福。

根據塞國親執政黨的報紙《Informer》，弗拉尼奇離世前幾天，其妻子娜塔莎透露，「他正在使用呼吸器，不過他是堅強的男人，一定能擊敗病毒！等到他撐過不用呼吸器的時候，我在答應你們接受採訪。」

從該報透露的消息可得知，弗拉尼奇在疫情嚴峻期間仍堅守工作崗位，娜塔莎推測她的丈夫可能是在飛行任務中被感染的，「他一直在飛，且很多人待在同一個密閉的艙室內，其實感染風險很大！」

▲塞國機長弗拉尼奇生前接受當地媒體專訪。（圖／翻攝自RTS）

報導指出，塞爾維亞將購入中國國藥集團疫苗與俄羅斯Sputnik V疫苗，而該國總理布納比奇（Ана Брнабић）已先行接種輝瑞新冠疫苗。

據悉，儘管塞爾維亞早年曾因為相挺蘇聯而與中國關係鬧僵，不過自從今年疫情爆發後，總統武契奇在3月15日發表演說，宣布全國進入緊急狀態，還向中國求援，當晚中國捐贈的首批1000份核酸篩檢試劑便已運抵該國。

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