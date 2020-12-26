影／偷懶失敗！他從2樓空拋垃圾　下秒墜樓…糗把自己扔進垃圾車

▲男子懶得下樓便在窗戶邊空拋垃圾，卻反把自己丟進垃圾車。（圖／翻攝自YouTube）

記者張寧倢／綜合報導

住在公寓的民眾，一定有遇過懶得下樓倒垃圾的日子。印度日前就有一名男子為了不想走到屋外，便想出一個偷懶的方法，打算從窗邊將把包好的垃圾「直接空投」，想不到實際執行時卻出大包，不但垃圾沒丟中，自己還跌出窗戶，一頭栽進臭氣薰天的垃圾車裡。

國外社群媒體上最近瘋傳一段影片，一名住在印度德里（Delhi）的男子與當地其他住戶不同，當所有人都將垃圾高舉並投入垃圾收集車時，住在2樓的他並沒有走到公寓外的街道，而是蹲坐在自家窗戶邊，打算在垃圾車經過時，把包好的一袋垃圾「空拋進車」。

等垃圾車接近時，男子一邊前後甩著垃圾、一邊瞄準目標位置，殊不知，身體竟在下一秒瞬間失去平衡，整個人從窗框跌出，頭部朝下地快速墜落，所幸垃圾車斗剛好在男子下降的路徑中，在一次猛烈撞擊後，他就直接掉進垃圾堆中。原本要丟掉那包的垃圾根本沒有投進，自己卻是「完美降落」掉進垃圾車裡。

後來，附近幾位居民合力將男子從臭氣薰天的垃圾車中拯救出來，從影片中看起來傷勢不輕，但後續治療情況則不得而知。

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