籲拜登挺台！　日副防衛大臣：台灣安全是「亞洲紅線」

▲日本防衛省副大臣中山泰秀。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

日本防衛副大臣中山泰秀25日呼籲，拜登應堅定支持台灣的立場，以面對侵略性的中國，台灣安全為紅線（red line），「我們擔心中國會將侵略性立場擴大至香港以外的地區，我認為下一個目標之一，或者說每個人都在擔心的，就是台灣。」

根據《路透社》報導，中山泰秀希望拜登能延續川普對台立場，並與台灣在內的「志同道合民主國家」合作，「但到目前為止，我還沒看到拜登對台有任何明確政策或聲明。我希望能盡快聽到消息，這樣我們才好依台灣的情況準備回應。」

台灣位在日本大多數能源供應和貿易往來的海路，兩者擁有相同戰略利益，雙邊近年多以非政府管道進行接觸，讓抱持「一中原則」的日本政府微妙平衡與鄰國中國及長期軍事盟友美國之間的關係。

▲拜登上任後對台政策是否改變，將成為未來亞洲局勢變化的關鍵。（圖／路透）



中山泰秀表示，台灣是美國政府在亞洲劃下的「紅線」，以過去歐巴馬政府外交政策為例，曾在敘利亞設下「禁用化學武器」的底線，在敘利亞政府軍違反相關規定後，毫不猶豫介入干涉，而拜登曾任歐巴馬副手，今後可能也會實行類似原則。

中山泰秀也曾在今年8月來台，參加已故前總統李登輝的追悼會，這次特別對美國政府提問，「如果中國跨越了紅線，身居白宮的拜登會作何反應？美國作為民主國家領袖，我對它有話要說：美國，要堅強！」

美智庫戰略與國際研究中心（CSIS）曾投書，美國應改變對台「模糊政策」，且中國若有朝一日拿下台灣，也將順勢奪下南海。拜登過渡小組的成員曾明言，拜登確信美台之間需「保持堅定的聯繫」，支持和平解決台海問題，會符合台灣人民的最大利益與期望。