差39歲師生戀！俄教授4槍爆頭24歲女大生「肢解丟河中」　判決出爐

▲俄羅斯著名軍事歷史學家索柯洛夫最終被判12.5年徒刑。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

俄羅斯著名軍事歷史學家索柯洛夫(Oleg Sokolov),將同居多年的24歲女大生戀人殺害肢解,棄屍時卻因喝醉酒墜入河中導致案情曝光被捕;他於今年聖誕節當天被俄羅斯法院判處12年半有期徒刑。

綜合外電報導,檢察官因現年64歲的奧列格犯案手法殘酷,求處15年重刑,而法官最終以殺人罪將他判處12年半有期徒刑。

索柯洛夫曾是聖彼得堡國立大學的知名歷史教授,他過去除了是知名的拿破崙專家,俄羅斯「歷史重演活動界」的大人物,也是一名師生戀情史豐富的教授。他最後一次的師生戀,是和小他39歲的女大生戀人耶斯琴科(Anastasia Yeschenko)交往並同居,卻在一次爭吵中於自家豪宅槍殺戀人。

