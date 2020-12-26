差39歲師生戀！俄教授4槍爆頭24歲女大生「肢解丟河中」　判決出爐

▲俄羅斯著名軍事歷史學家索柯洛夫最終被判12.5年徒刑。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯著名軍事歷史學家索柯洛夫（Oleg Sokolov），將同居多年的24歲女大生戀人殺害肢解，棄屍時卻因喝醉酒墜入河中導致案情曝光被捕；他於今年聖誕節當天被俄羅斯法院判處12年半有期徒刑。

綜合外電報導，檢察官因現年64歲的奧列格犯案手法殘酷，求處15年重刑，而法官最終以殺人罪將他判處12年半有期徒刑。

索柯洛夫曾是聖彼得堡國立大學的知名歷史教授，他過去除了是知名的拿破崙專家，俄羅斯「歷史重演活動界」的大人物，也是一名師生戀情史豐富的教授。他最後一次的師生戀，是和小他39歲的女大生戀人耶斯琴科（Anastasia Yeschenko）交往並同居，卻在一次爭吵中於自家豪宅槍殺戀人。

Leading Russian military historian Oleg Sokolov (pictured), 63, has confessed to stabbing and ... https://t.co/V3oOIidOi4 via @MailOnline — Balttis (@JukkaMantyvaara) December 29, 2019

2019年11月9日晚上，索柯洛夫舉起一把截短的散彈槍對向耶斯琴科的頭部，一連轟擊4發，接著便開始用鋸刀與菜刀將這名過往戀人的四肢和軀幹一一卸下。當晚他前往聖彼得堡豪宅附近的的莫伊卡河（Moyka）棄屍，先把耶斯琴科的手機扔進河裡，但準備再把背包裡2隻已肢解的斷手丟進河前，卻因為喝得太醉而失足跌落河中，被人救起來時揹包裡的斷肢與一把手槍因此曝光。

被捕後索柯洛夫坦承犯罪，但他表示自己並非預謀殺人，只是當時正在和耶斯琴科吵架，而她不斷用激烈挑釁的嚴詞攻擊他和他別段感情中生下的孩子，把他逼入一個「完全瘋狂的情緒狀態中」，才會一時失控痛下殺手。