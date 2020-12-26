日官方憂疫情加重！境內驚現英國「超強變種病毒感染」5人被隔離

記者張靖榕／綜合外電報導

日本檢驗得出5名自英國返國的旅客，已證實感染新型強力變種病毒株「B.1.1.7病毒株」，5人全數進行隔離。日本國立感染症研究所所長脇田隆字表示，「變種病毒若流行，日本疫情會更加嚴重」，但目前研判還沒有擴大流行的情況。

日本傳出英國傳播力強70％的新型變種病毒株入侵後，脇田很快召開記者會發表最新情況。他表示若病毒在日本境內擴大的話，疫情的嚴重程度會立刻加劇；然而目前變種病毒的病原性、疫苗的有效性都還有未能釐清之處，初步研判變種病毒僅敲響日本國門，並沒有真的入侵日本造成流行。

▲英國新型變種病毒株敲響日本國門。（圖／達志影像／美聯社）

脇田指出不要讓病毒進到日本境內是至關重要的，他呼籲民眾要戴上口罩勤洗手，避免「3密」，包括密閉空間、密集人群與密切接觸。

日本《讀賣新聞》報導，5名確診的日本人於本月18至21日之間先後從英國返抵日本，分別在東京羽田機場與大阪關西機場降落，接受病毒檢查後呈陽性反應。

由於英國新型變種病毒株流行，造成歐洲一片混亂，各國也謹慎對待。日本國立感染症研究所進一步解析病毒檢體，證實5人全都感染新型變種病毒株；厚生勞動省已經對感染途徑與相關密切接觸者展開調查。

目前已知其中2人背景，一名為東京30多歲男性，16日返抵日本後初檢陰性，24日症狀出現後確診感染。一名則為東京20多歲女性，14日返抵日本，初檢同樣為陰性，6日後發燒咳嗽並喪失味覺，21日確診感染。