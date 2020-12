美民謠重鎮「汽車爆炸」整條街全毀！前晚關鍵影像曝　川普回應

▲爆炸造成路樹傾倒、汽車全毀、商家建築毀損,路面滿目瘡痍。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國民謠音樂重鎮納許維爾(納什維爾,Nashville)耶誕節清晨,發生大規模汽車爆炸案。警方初步研判可能為「蓄意謀劃」,並公布了爆炸前的畫面,FBI也已經展開調查。總統川普得知後表示會繼續接受每日常規簡報,目前尚無特別作為,僅感謝所有人員的快速行動。

綜合外電報導,納許維爾是田納西州(Tennessee)轄下城市,以多產與知名的鄉村民謠及表演場地聞名。耶誕節清晨6點30分,市中心第二大道166號,The Melting Pot餐廳外一輛汽車突然爆炸,威力之強大,街道兩邊的商家玻璃與外牆震碎剝落、路樹折斷、木片橫飛,牆面遭到破壞,彷彿多了許多彈孔,街道一片焦黑,另外幾輛受波及的汽車也已經變成廢鐵。目前已知3人受傷送醫,傷勢並不嚴重。

▼警方與第一線應變人員、電信公司等人員在現場查看情況。(圖/達志影像/美聯社)

▲爆炸規模大。(圖/路透)

美國聯邦調查局(FBI)在事發後很快接管案件調查工作,對於案件類型並未定調,也未對外分析案件的可能動機;當地警方則初步認為是蓄意謀劃的汽車爆炸事件。

《福斯新聞》(FOX News)報導,川普聖誕節早晨人在佛州西棕櫚灘(West Palm Beach, Fla.)的「川普國際高爾夫俱樂部」(Trump International Golf Club)活動。他的發言人迪爾(Judd Deere)表示,總統已聽取簡報,將會繼續接受新進消息,「總統感謝優秀的第一線緊急應變人員,並為傷者禱告。」

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH