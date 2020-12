快訊／美國田納西州大規模「汽車爆炸」　警方推測：蓄意謀劃事件

▲田納西州(Tennessee)納什維爾(Nashville),發生大規模汽車爆炸案。(圖/翻攝自Nashville Fire Dept,下同)



記者林彥臣/綜合報導

美國田納西州(Tennessee)納什維爾(Nashville)在聖誕節的清晨,就發生大規模汽車爆炸案事件,造成好幾棟建築物損毀,目前警方已經疏散當地居民。警方研判,這應該是「蓄意謀劃」造成的爆炸事件。

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj