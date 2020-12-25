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快訊／美國田納西州大規模「汽車爆炸」　警方推測：蓄意謀劃事件

▲▼田納西州（Tennessee）納什維爾（Nashville），發生大規模汽車爆炸案。（圖／翻攝自Nashville Fire Dept）

▲田納西州（Tennessee）納什維爾（Nashville），發生大規模汽車爆炸案。（圖／翻攝自Nashville Fire Dept，下同）

記者林彥臣／綜合報導

美國田納西州（Tennessee）納什維爾（Nashville）在聖誕節的清晨，就發生大規模汽車爆炸案事件，造成好幾棟建築物損毀，目前警方已經疏散當地居民。警方研判，這應該是「蓄意謀劃」造成的爆炸事件。

根據美國《新聞周刊》（News week）納什維爾警方表示，周五清晨6點30分左右，在納什維爾市中心第二大道166號的The Melting Pot餐廳外發生了汽車爆炸事件，目前已有3人受到波及送醫，所幸傷勢都不嚴重。

▲▼田納西州（Tennessee）納什維爾（Nashville），發生大規模汽車爆炸案。（圖／翻攝自Nashville Fire Dept）

田納西當地媒體news channel 5報導指出，FBI已經接管案件調查工作，雖然當地警方認為是蓄意謀畫事件，但FBI對於事件動機尚未定調，還無法斷言是否為蓄意謀畫事件。

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