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爽中樂透2千萬沒命花！軟爛男1年內慘遭妻子持鐵鎚打死　重判12年

▲▼南韓一對夫妻在中樂透頭獎後關係失和，最後A女用鐵槌敲斃丈夫。（示意圖，非當事者／CFP）

▲南韓一對夫妻在中樂透頭獎後關係失和，最後A女用鐵槌敲斃丈夫。（示意圖，非當事者／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

夫妻貧賤百事哀！南韓一名原本經濟拮据的59歲男子B某，於2019年1月購買彩券後中頭獎7億8千萬韓元，沒想到之後夫妻關係急轉直下，男子開始瞧不起52歲的妻子A某，還不時口出惡言、暴力相向，該年12月時坦承貸款購買土地，於是夫妻開始爭執，A某在過程中從丈夫手上奪回鐵鎚，往丈夫頭部猛敲造成其當場死亡，昨（24）日在三審被大法院（最高法院）重判12年徒刑。

根據《韓聯社》報導，大法院法官盧泰嶽（노태악）在三審時駁回A女的上訴，維持一、二審判決的12年有期徒刑，認為A女事發時用鐵鎚重擊B男頭部高達20多次，有明顯殺害意圖，不符合「正當防衛」原則。

根據韓媒《中央日報》，回顧事發詳細過程，該對夫妻住在慶尚南道昌原市城山區，兩人結縭20多年，因為B男並不具備經濟能力，平時靠A女擺路邊攤為生，家庭經濟困頓，沒想到B男偶然於2019年1月中樂透頭獎7億8千萬韓元（約新台幣1981萬元）後，卻開始瞧不起糟糠之妻，不時出言辱罵、甚至動手動腳，使得A女懷恨在心。

2019年12月23日下午1時23分，夫妻倆在家中討論如何整修住處時，A女無意間得知丈夫竟瞞著她，私下貸款並買下慶尚南道昌寧郡的土地，於是兩人開始起口角衝突，B男甚至到工具倉庫拿取鐵鎚，準備以暴力行為威脅妻子，沒想到A女在過程中成功從B男手上奪取鐵鎚，在盛怒下用鐵鎚猛敲對方頭部達20多次，鮮血爆流，即便B男已倒地不起，仍舊拿棉被蓋住其頭部繼續痛毆，導致其當場死亡。

事後在昌原地方法院一、二審裁判中，A女向法庭解釋，當時眼睜睜見到丈夫從倉庫拿取鐵鎚作勢威脅，當時處於生命垂危的狀態，為了生存才激動從丈夫手上奪取鐵鎚並毆打，屬於「正當防衛」，認為刑罰過重，提出上訴。不過該說法卻不被當庭法官接受，A女各被判處12年徒刑，而三審大法院則同樣維持12年徒刑。

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