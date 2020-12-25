新研究：新冠抗體至少撐半年！　「疫苗同樣有效」再感染率僅0.3%

▲英美研究指出，感染後獲得抗體的人再次染疫的機率相當低，與施打有效疫苗的保護力相同。（圖／路透）

文／中央社華盛頓24日綜合外電報導

兩項最新研究指出，具有2019冠狀病毒疾病（COVID-19）抗體的民眾，再度染疫的可能性相當低。研究人員還發現，抗體保護力能維持6個月，甚至是更久時間。

美聯社報導，美國國家癌症研究所（National Cancer Institute）所長夏普里斯（Ned Sharpless）說，研究人員發現，自然感染後獲得抗體的人，再次感染病毒的風險要低得多，這跟大家從有效疫苗中得到的保護作用相同。

夏普里斯強調：「再度感染是非常非常罕見的。」

「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）23日發表的一項研究，調查英國牛津大學醫院（Oxford University Hospitals）的1萬2500多名醫護人員。

原本就擁有冠狀病毒抗體的1265人當中，只有2人在接下來的6個月檢測出陽性反應，且都沒出現症狀。

相對之下，起初就沒有抗體的1萬1364名醫護人員中，有223人在接下來大約6個月期間檢測呈陽性。

美國國家癌症研究所的研究則調查超過300萬人，他們接受美國兩家私人實驗室的抗體檢測。原先擁有抗體的人，其中僅0.3%在之後的冠狀病毒檢測呈陽性，但缺乏抗體的人，這項數據高達3%。

夏普里斯指出，相當令人高興的是，得知牛津大學研究人員看到染疫風險同樣降低，如果存在抗體，再度染疫的可能性降低了10倍。

沒參與研究的美國聖朱德兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital）傳染病專家沃爾夫（Joshua Wolf）表示，研究結果「並不令人驚訝…但確實讓人放心，因為研究顯示人們對病毒的免疫反應是很普遍的」。

更多國際新聞

►首例！胎盤驗出「塑膠微粒」 醫師憂：新生兒恐成「塑膠寶寶」

►阿嬤愛玩俄羅斯方塊！寫信求幫修GameBoy 任天堂神對應網讚爆

►盲眼靈媒「歐洲龍婆」新預言：2021年「一條龍將稱霸全球」

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►上班族熬夜、壓力大？一天一包養顏美容