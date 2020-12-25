24歲男「吊橋外懸掛」拍TikTok…無力直墜20m慘死！　玩命影片曝

▲24歲男吊橋外懸吊拍TikTok墜20m亡。（圖／翻攝自YouTube／Media Guide Nepal）



記者張方瑀／綜合外電報導

短影音平台TikTok越來越受全球年輕人歡迎，許多人為了追求粉絲，想盡各種方法拍攝吸睛影片。尼泊爾一名男子就為了拍TikTok影片，居然翻出吊橋外拉著一條繩子懸吊在半空中，結果最後體力不支，直接從20公尺高空掉落到河床上，送醫搶救後仍宣告不治。

根據當地媒體報導，尼泊爾24歲男子塔帕（Ramesh Thapa）19日和幾位朋友一起到巴拜河（Babai River）野餐，經過一座吊橋時，他心血來潮想拍攝一段TikTok影片，請朋友幫忙拿著手機後就直接翻到吊橋外，只抓著一根繩子在20公尺高空中晃動。

當塔帕想要回到橋上時，雙臂已經沒有力氣，他多次想要用腳勾住繩子，卻徒勞無功，最後全身力竭掉落河床地。從遠處視角的影片可以看到，他雙腳先撞擊之後，還因衝擊力太大而回彈，接著整個人就趴在石地上一動也不動，緊急送醫後仍宣告不治。

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