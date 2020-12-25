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聖誕節作案！17歲少女「切肉厚刀」狠砍母　鄰居驚見婦噴血躺花園

▲▼菜刀,殺人,砍人,凶殺,命案,凶手。（圖／CFP）

▲澳洲一名少女聖誕節當天拿菜刀砍殺自己的母親，差點釀成命案。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

本該是家人團聚的聖誕佳節竟發生殘忍弒親案！澳洲一名少女砍殺自己的母親，隔壁鄰居聽到慘叫聲後衝進屋子裡，卻看到少女拿著「切肉用」的大菜刀威脅，要他趕緊離開。而另名鄰居則同時在花園中發現傷痕累累的48歲婦人。警方到場後，隨即將少女逮捕歸案。

根據《每日郵報》報導，澳洲新南威爾斯州（NSW）聖誕節凌晨發生嚴重社會案件，一名17歲少女於午夜過後在家中砍殺自己的母親，由於發出的尖叫聲太大，附近居民都跑出來查看。其中一名鄰居闖進事發的公寓套房，竟看見少女拿著沾滿血跡的切肉大菜刀，語帶威脅地叫他趕快「滾出去」。

同時，另一名鄰居則在花園裡發現身受重傷的48歲母親，身上滿滿都是刀傷，嚇得鄰居趕緊叫救護車。警方與急救人員一同到場後，協助將母親送往當地西草地醫院（Westmead Hospital）救治，並進行現場搜查，除了立即逮捕這名少女外，也把作案用的切肉刀轉交法醫檢驗，全案仍在調查中。

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