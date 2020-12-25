英國返東京3人確診…1家屬中鏢！　待釐清是否為「變種病毒」

▲東京都近日新增3例「從英國返國」後確診的病例。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

根據日本放送協會（NHK）報導，東京都近日新增3例「從英國返國」後確診的病例，其中一人傳染給家中親屬，目前正將4人的檢體送交進行基因分析，尚未確定是否為變種病毒感染。

NHK報導指出，確診的3人是在14日至17日間從英國返回日本，分別是2名20多歲女性與1名30多歲男性，他們入境時的檢驗結果都是陰性，但之後出現症狀，其中與30多歲男性密切接觸的家屬也被傳染，因此「從英返國」的相關確診者新增至4人。

據了解，4人檢體將委由國立傳染病研究所進行基因分析，目前尚未確認是否為變種病毒感染。東京都知事小池百合子25日上午受訪時表示，雖然擔心變種病毒與其更強的傳染力，但在確認結果的同時，也希望中央政府能徹底做好邊境管制。

日本內閣官房長官加藤勝信則強調，在檢驗結果出爐之前，日本境內都還沒有發現變種病毒，將會要求厚生勞動省確實提供相關資訊；除此之外，也會加強從英國入境的邊境管制。

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