衰到極限好運來！他被解僱又遭父喪　人生「一片黑暗」卻爽中700萬

▲美國一名男子在歷經失業與父喪後意外中獎。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

記者葉睿涵/綜合報導

天降橫財,你擋也擋不住!美國北卡羅來納州一名幼兒園教師最近霉運纏身,他先是在今年9月被他待了20年的幼兒園解僱,接著又遭遇了父喪之痛,讓他的人生籠罩在黑暗之中。不過,坎普的壞日子終於到了頭,他在上週買了2張彩票後,居然刮出25萬美元(約新台幣700萬元)的大獎。

據WSOC電視台和福斯新聞報導,這位名叫坎普(Joe Camp)的老師每週四都會買一張彩票,不過奇怪的是,他17日在買彩票時,反常地買了2張。坎普表示,「我在刮第一張彩票的時候什麼也沒得到,所以我試了第二次,我就這樣贏得了大獎。」

Way to go, Joe Camp! Joe won $250,000 playing Gold Rush on Thursday. He purchased the winning ticket from Coulwood BP on Belhaven Blvd. in #Charlotte. “What I plan on doing with my winnings is having a future for my daughter,” he said. #NCLottery https://t.co/BT1NI99Qg4 pic.twitter.com/la4X9bSSc9