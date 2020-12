賞鳥驚見古金幣！幸運男田中挖出逾千枚...總價值破3000萬

▲男子在賞鳥途中,意外發現一大批約2000年歷史的凱爾特人金幣。(圖/翻攝自Treasure Hunting)



實習記者陳妙津/綜合報導

英國一名男子近日賞鳥時,意外發現剛犁好的土中閃著金光,本以為只是個舊金屬墊圈,沒想到撿起並擦去上面塵土後,竟然是一枚有2000年歷史的凱爾特(Celtic)金幣,接著他在附近仔細尋找後,又找到一大甕古董金幣,總共約1300枚金幣,價值超過80萬英鎊(約新台幣3017萬),讓他驚喜萬分。

據《每日郵報》報導,這名不願透露姓名的50歲幸運男子表示,他近日到英國東部賞鳥,正看著一隻鵟時,瞥見一旁農田的土中發出隱約金光,於是好奇的彎腰撿起來,才發現是一枚珍貴的凱爾特(Celtic)金幣,接著又在約60公分遠的地方發現第二枚,於是立刻衝回家中拿出金屬探測器回到原處探索。

果不其然,探測器收到「超強訊號」,往下挖掘了約42公分深後,他挖到一個看似銅製手鐲的東西,實際上這正是用來存放金幣的甕的邊框,等他花了數小時,慢慢將甕挖出,輕輕提起後,一堆金幣滾落而出,每一枚都可以追溯到西元40至50年,「這一幕我永生難忘,不得不坐下來喘口氣。我只是出去走走,就發現了一堆凱爾特寶藏。」

