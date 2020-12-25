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賞鳥驚見古金幣！幸運男田中挖出逾千枚...總價值破3000萬

▲▼50歲英國男子意外發現1300枚古金幣，總價值破台幣3000萬。（圖／翻攝自Treasure Hunting）

▲男子在賞鳥途中，意外發現一大批約2000年歷史的凱爾特人金幣。（圖／翻攝自Treasure Hunting）

實習記者陳妙津／綜合報導

英國一名男子近日賞鳥時，意外發現剛犁好的土中閃著金光，本以為只是個舊金屬墊圈，沒想到撿起並擦去上面塵土後，竟然是一枚有2000年歷史的凱爾特（Celtic）金幣，接著他在附近仔細尋找後，又找到一大甕古董金幣，總共約1300枚金幣，價值超過80萬英鎊（約新台幣3017萬），讓他驚喜萬分。

據《每日郵報》報導，這名不願透露姓名的50歲幸運男子表示，他近日到英國東部賞鳥，正看著一隻鵟時，瞥見一旁農田的土中發出隱約金光，於是好奇的彎腰撿起來，才發現是一枚珍貴的凱爾特（Celtic）金幣，接著又在約60公分遠的地方發現第二枚，於是立刻衝回家中拿出金屬探測器回到原處探索。

果不其然，探測器收到「超強訊號」，往下挖掘了約42公分深後，他挖到一個看似銅製手鐲的東西，實際上這正是用來存放金幣的甕的邊框，等他花了數小時，慢慢將甕挖出，輕輕提起後，一堆金幣滾落而出，每一枚都可以追溯到西元40至50年，「這一幕我永生難忘，不得不坐下來喘口氣。我只是出去走走，就發現了一堆凱爾特寶藏。」

他表示，當時一位路過的遛狗鄰居還開玩笑喊「你找到金子了沒」，當時他正沉浸在不敢置信當中，隨後他以2個超大超市塑膠袋將金幣運回家中，並通知相關單位來查驗。他開心直呼「這筆意外之財會改變我的生活」。

經專家鑑定，這堆硬幣約有950至1300枚，每枚價值高達650英鎊（約新台幣2.4萬），總價達84萬5000英鎊（約新台幣3189萬），可能來自第一世紀中葉時，凱爾特女戰士布迪卡（Budicca）正與羅馬軍隊交戰，這些金幣很可能是為了日後東部戰役而預備的。

這批意外發現的寶藏目前正按照「1996年寶藏法案」（Treasure Act 1996）進行收藏處理，調查官將決定發現者是否必須以固定價格將金幣賣給博物館，或是可以保留，不過獲得所有收益都必須與發現地所有者共享。

《尋寶記》（Treasure Hunting）雜誌編輯哈特（Jules Evans-Hart）表示，「這是個了不起的發現」，並解釋此前發現凱爾特金幣最高紀錄為2008年時，有人在薩福克（Suffolk）威克姆市場（Wickham Market）發現850枚金幣，也因此最新發現或許有望打破紀錄。

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