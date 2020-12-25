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手機掉進海…釣客14天後「原地找回」　網驚呼：奇蹟般的重逢！

▲▼日本釣客的手機掉進海中，兩周後原地奇蹟尋回。（圖／翻攝自推特／@kartar308）

▲日本釣客的手機掉進海裡，兩周後他在同一地點看見手機在水中載浮載沉。（圖／翻攝自推特／@kartar308）

記者張寧倢／編譯

日本最近發生一起奇蹟般「大海撈針」的成功案例，一名推特網友5日和朋友去海邊釣魚時，手機不慎掉到海裡，本以為毫無希望的他，事後在推特哀怨寫道，「所有資料、帳戶什麼的全都Bye了！」兩周後，他再度前往同處釣魚時看見海裡有個載浮載沉的反光物，突然驚覺那是自己14天前意外落海的手機。

根據日媒《J Town新聞網》報導，一名從事醫療工作的20多歲男網友@kartar308於5日發文表示，手機掉進海裡，導致「資料、郵件、帳戶什麼的全部Bye Bye，已經無所謂了。」沒想到，相隔兩周後的19日，這名網友上傳一張海釣照片，水裡漂浮著他以為是垃圾的長方型反光物，定睛一看才驚覺，「等等...那不就是我的手機嗎？」

▲▼日本釣客的手機掉進海中，兩周後原地奇蹟尋回。（圖／翻攝自推特／@kartar308）

▲網友為了打撈海中的手機，還跑到市區買適合的漁網。（圖／翻攝自推特／@kartar308）

報導指出，男網友決定展開「搶救手機大作戰」，用朋友的漁網打撈失敗，手邊又沒有更小的捕蝦網，只好開車逛遍市區的釣具店、超市、居家用品店，好不容易買到適合的網子。歷經改變網子形狀、位置的各種嘗試，終於在數小時之後與手機上演「戲劇性的重逢」。

男網友發文道，「很高興又（跟手機）見面了！」他也向媒體表示，縱然身心疲憊不堪，但當它緩緩被打撈上岸時，看見漁網裡面「毫無疑問地」就是自己遺失的手機，瞬間的喜悅與成就感讓他大聲歡呼。然而，正如這名網友上傳的事後照所示，手機背部已經裂開，導致海水完全滲透無法使用，只能祈禱記憶卡裡的照片都還在。

報導提到，這名網友疫情爆發後開始愛上釣魚，手機落海當天水流激烈、泥沙渾濁，所幸兩周後足夠清澈，才能讓他失而復得。事後網友寫下，「奇蹟般的重逢」、「手機的報恩」、「等它長大到6.5吋後才會回到出生的港口」、「全日本都哭了」、「這根本是救難吧」等留言。

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