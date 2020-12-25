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英脫歐過渡期倒數…歐盟留學生衝擊大！學費增4倍　工作權也受限

▲▼英國與歐盟國旗。（圖／路透）

▲英國和歐盟人民的生活將於明年元旦起發生顯著變化。（圖／路透）

文／中央社

英國於今年1月脫離歐洲聯盟，但過渡期到12月31日才結束，自2021年元旦起，英國公民與歐盟公民將更能體認到英國脫歐的現實，屆時雙邊數十年前取消的邊界將重新成立。

明年元旦起，歐盟將視英國人為「第3國」公民，不再於歐盟境內享有工作、求學、退休的遷徙自由。

而英國也將在邊界依程序查驗歐盟人民，就像對任何非英國護照持有人一樣。

證明在英國合法居住的歐盟公民，或早已住在歐盟成員國的英國人，理論上可依據2019年底達成的「退出協議」（Withdrawal Agreement），繼續保有權利。

整體上，英國和歐盟人民的生活將於明年元旦起發生顯著變化，以下是法新社列舉的幾項：

觀光客

除了英國發現變種新型冠狀病毒促使多國早已限制旅行之外，觀光客將立刻注意到其他改變，但英國與歐盟都同意，在互惠的情況下，彼此人民到對方境內旅行不需簽證。

不過，歐盟將終止持英國護照旅客走自動通關閘門的待遇，這可能意味人工查驗櫃檯將大排長龍。

英國人須持效期6個月以上的護照，在180天內，只能在歐盟停留90天，且須備妥旅行保險、財力證明及回程票券供查驗。

到明年10月前，赴英國的歐盟人民可持各國身分證入境；10月之後，英國僅接受持護照入境，最長可停留6個月。

依據一項近百年前雙邊同意的安排，英國對愛爾蘭的待遇與對其他歐盟國家不同，雙方人民彼此往來仍享有遷徙自由。

▲▼英國,機場。（圖／路透）

▲歐盟與英國的人民入境簽證規定將大幅改變。（圖／路透）

商務旅客

歐盟與英國今天達成新貿易協議，恢復了對商務旅客的簽證要求，但細節尚未公布。

前往歐盟出席研討會或會議的英國人，若未在這些活動獲得報酬或提供服務，很可能不須申請簽證。

但其他的英國商務旅客，例如有職位的勞工及自雇者，依據各歐盟成員國的法規，可能須有簽證及/或工作許可。

另外還有稅務及社會保險的考量。有些歐盟國家的服務或企業所有人可能不接受非歐盟公民、居民或沒有國家許可證者，帶入境的貨物可能也必須報關。

在英國，謀職的歐盟公民將須證明英語能力；另外，視是否缺工或職務所需技能，須證明所獲酬勞達最低薪資（2萬2800歐元到2萬9600歐元，約新台幣76萬2000元到98萬9000元）。

學生及大學

自2021年元旦起，赴英國就學達6個月以上的歐盟學生必須申請簽證，且須支付更高額學費；以知名大學的醫學學位或企業管理碩士學位（MBA）為例，學費將漲為4倍。

這項沉重的負擔可能會促使許多歐盟學生捨英國學校、轉向歐盟境內機構求學，其中有些還免學費，因此英國的大學擔心出現財務缺口。

英國的大學還表示，歐盟大學主導的研究計畫已將他們排除在外。

▲▼英國校園,英國大學。（圖／CFP）

▲赴英國就學達6個月以上的歐盟學生必須申請簽證，且須支付更高額學費。（圖／CFP）

根據英國國會研究，2018-2019學年度，英國境內大學約有14萬3000名歐盟學生。英國是繼美國之後最受國際學生歡迎的國家，2015年，這些學生為英國經濟挹注290億歐元。

未來，英國學生將無法申請歐盟Erasmus+聯合碩士學程。在這項學程下，學生可獲得獎學金，到其他歐盟成員國就讀。

想赴歐盟就讀大學的英國學生，在某些國家也將須支付更多學費，且須申請簽證，工作權也將受限。

移民

在過渡期結束前，估計約130萬英國人住在歐盟、逾400萬歐盟公民住在英國。根據「退出協議」，他們的居留權都受保障。

但自明年元旦起，想移民到其他歐盟國家的英國人，將面臨顯著改變。

舉例來說，英國勞工和退休人士向來偏好定居西班牙、法國、德國和義大利，但當他們不再享有於歐盟境內的遷徙自由後，就必須和其他「第3國」人民一樣辦理手續，通常包括健康保險、收入證明及語言證明。

即便是在「退出協議」實施後移居歐盟的英國人，也不再自動享有移居另一個歐盟成員國的權利，若真的要移居，也須遵守各國的移民法。

而英國將自2021年起實施積分制，會讓歐盟人民更難移居英國。積分制將衡量年齡、英語能力、財力，並要求支付額外的健康稅，也將對某些移民管道設限。

►歐盟、英國達成「脫歐貿易協議」　新關係嚴峻挑戰一次看
►英國成功脫歐！1645天大長征落幕　強生創政治生涯最大成就
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