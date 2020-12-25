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泰國海鮮市場爆群聚…外籍移工頂罵名！　遭關宿舍或丟包

▲▼曼谷西方的龍仔厝府（Samut Sakhon）一個海鮮市場爆發群聚感染，政府將矛頭指向外籍移工。（圖／路透）

▲海鮮市場爆發群聚感染，政府將矛頭指向外籍移工。（圖／路透）

文／ 中央社記者呂欣憓曼谷25日專電

泰國龍仔厝府爆發新冠肺炎群聚感染，外籍移工成為眾矢之的，網路上開始出現歧視性言論，甚至有移工被雇主丟包。關注移工權益的非政府組織呼籲泰國政府妥善處理此議題。

截至昨天為止，泰國累計有5829名2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，其中60人死亡、4116人康復出院、1653人住院治療中。

位於曼谷西方的龍仔厝府（Samut Sakhon）一個海鮮市場爆發大規模新冠肺炎群聚感染，18日開始至今暴增逾千名確診病例，多數是在海鮮市場工作的外籍移工。

▲▼曼谷西方的龍仔厝府（Samut Sakhon）一個海鮮市場爆發群聚感染，政府將矛頭指向外籍移工。（圖／路透）

▲泰國全國160萬外籍移工中，約2/3 來自緬甸。（圖／路透）

泰國疫情從今年5月以後控制得宜，這波大爆發讓泰國人繃緊神經，公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）先把矛頭指向外籍移工，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）23日的電視演說直接指稱非法的外籍移工就是感染源，政府會追查相關的網絡，並查辦相關人士。

根據泰國官方統計，全國160萬外籍移工中，約2/3 來自緬甸，但有不少人透過非正式管道入境，實際數字應該更多。泰國經濟發展，這些外籍移工也有不少功勞，但遇上疫情，外籍移工立刻成為代罪羔羊。

網路上開始出現不少歧視性語言，有泰國人要移工滾回去家鄉，不准接受治療，泰國警方甚至在曼谷東邊的羅勇府（Rayong）抓到多名緬甸籍的移工，他們在龍仔厝府的泰國雇主知道官方要來查，因此把移工載到羅勇府暫時「丟包」避風頭。

在龍仔厝府協助移工的非政府組織「移工權益網絡」（Migrant Workers Rights Network）協調員蘇塔詩妮（Suthasinee Kaewleklai）接受中央社記者採訪時說，由於市場攤販全部停工，所有的移工都被迫擠在小小的宿舍裡，且未將疑似感染和沒有感染的人分開來，導致多數移工非常焦慮。

▲▼曼谷西方的龍仔厝府（Samut Sakhon）一個海鮮市場爆發群聚感染，政府將矛頭指向外籍移工。（圖／路透）

▲海鮮市場攤販全部停工。（圖／路透）

蘇塔詩妮說，政府提供的應對疫情措施不足，但輿論卻一面倒怪罪外籍移工，「現在所有人都在怪他們，這樣對他們並不公平。」

曼谷郵報（Bangkok Post）則以社論指出龍仔厝府當局禁止移工離開宿舍，讓他們全部擠在一起，反而更加暴露在感染風險中，而泰國人卻能自由移動，這樣的雙重標準不禁讓人質疑在歧視外籍移工。

其他地區如曼谷市政府也採取歧視性的措施，如禁止外籍移工到宗教場所祈禱。曼谷郵報社論質疑「這種汙名化的做法，對移工公平嗎？」

關注移工權益的非政府組織「湄公移民網絡」（Mekong Migration Network）發表聲明，根據他們的調查，事實上許多雇主沒有提供移工在工作時應有的防護措施，他們希望泰國政府讓移工不管居留狀態為何，都可以得到公共照護服務，且政府不會秋後算帳。

他們也希望泰國相關單位能提供大眾正確的資訊，並清楚表明反對任何對移工的歧視和汙名化。

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