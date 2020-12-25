又見「鋼鐵人」飛越914m高空…直擊影片曝！　飛行員嚇呆

▲又見「鋼鐵人」飛越914m高空。（圖／翻攝自IG／slingpilotacademy）



記者張方瑀／綜合報導

美國近來出現多起「鋼鐵人」飛上空的事件，日前又有飛行員在加州進行訓練時，在3000英呎（約914公尺）的高空上目擊一名揹著噴氣背包的神秘人物，並立刻拿起手機錄影，再轉交給美國聯邦航空總署進行調查。

根據《福斯新聞》報導，加州飛行教官福格爾曼（Brandy Fogelman）21日帶著學員到蘭喬帕第斯（Rancho Palos Verdes）外海進行訓練時，突然發現約在3000英呎的高空上有個不明物體在快速飛行，仔細一看竟是一名揹著噴氣背包的神秘人物。

福格爾曼立刻用手機將畫面錄下來，「我從未見過這樣的事情，你能夠清楚看到雙臂跟腿。」隨後他也將影片交給美國聯邦航空總署（FAA）進行調查。

今年10月中旬，就已經出現「鋼鐵人」的目擊情報，當時一架飛往洛杉磯的華航班機通報塔台表示，他們在6000英呎（約1830公尺）的高空看見有人穿著噴射背包飛過；美國航空8月時也曾向洛杉磯國際機場塔台通報，一名乘噴射背包的人通過僅距離飛機左翼300碼的位置。

美國聯邦航空局將噴射背包視為「超輕型飛機」，禁止在城市內任何擁擠區域的上空飛行，尤其洛杉磯上空又是全美最繁忙的空域之一，若民眾違反法規，可能會面臨最高2萬7500美元的罰款（約新台幣79萬元）。

►更多熱門國際新聞

澳洲消防猛男「秀巨肌」祝賀聖誕！暖抱毛孩募款 互動超有愛

18禁音檔曝！警野戰忘關麥 她放聲嬌喘…女警全程「害羞監聽」

剛把情趣娃娃娶回家！巨肌猛男大玩SM哭喊：她被我弄壞