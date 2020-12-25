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18禁音檔曝！警野戰忘關麥　她放聲嬌喘…女警全程「害羞監聽」

▲▼ 警車。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲警察野戰忘關麥，聲音全被錄了下來。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢、張方瑀／綜合報導

驚悚大師希區考克執導的經典恐怖電影《驚魂記》，片場位於好萊塢環球影城內的貝茲汽車旅館（Bates Motel）。當地一名副警長卻開著巡邏車在旅館附近與一名女子發生性行為，對講機的麥克風卻忘記關，讓警方內部一名女性調度員被迫用耳朵參與了兩人親密過程，而這段音檔也在網路上曝光。

根據《紐約郵報》報導，好萊塢環球影城被稱為「洛杉磯娛樂之都」，沒想到，洛杉磯郡一名副警長竟然開著巡邏車在影城片場「貝茲汽車旅館」附近與女子發生性關係，還忘記關掉麥克風，內部的女性調度員意外聽見對講機那頭傳來女人的笑聲，隨後竟還開始呻吟道，「哦！我的天哪！」讓女調度員聽得臉紅心跳，這段音檔也在網路上全曝光。

這名女性調度員隨後出聲提醒副警長，「海洋95號，你的麥克風是開著的。」但似乎無濟於事，女人仍然持續忘情地嬌喊與大聲喘息，調度員幾乎是用懇求的方式再度出聲，「海洋95號，你的麥克風打開了，請確認好麥克風。」

曝光的錄音檔長達了1分多鐘，女子直到接近音檔的尾聲才突然安靜下來。這名副警長並未對此做出回應，目前無法確定事情是發生在巡邏車內或車外。司法機關表示，副警長已被解職，內部調查則仍在持續，未來也將採取適當的行政處置。

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