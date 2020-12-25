川普質疑「彭斯不忠誠」超火大！狂逼駁回選舉人團　否則視為背叛

▲美國總統川普（左）與副總統彭斯（Mike Pence）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普仍試圖推翻大選結果，且手段越來越極端。他開始質疑副總統彭斯（Mike Pence）不夠努力、不夠忠誠，無法理解副手身為參議院議長的憲法職責，將其1月6日批准選舉人團表決結果的角色視為「最終的背叛」。

根據美國法律，副總統身兼參議院議長，1月6日將主持國會議程，象徵性地批准與認證選舉人團表決結果。

Axios於22日引述白宮幕僚說法報導，正副總統、共和黨議員與右派政治人物21日開會討論如何推翻大選結果，竟談到要讓彭斯否決選舉人團，「川普將彭斯履行憲法職責、認證大選結果，視為最終的背叛」。

▲內部人士透露，川普最近開始將怒氣發洩到彭斯身上。（圖／路透）



CNN引述消息人士說法，彭斯與白宮幕僚試圖解釋，參議院議長的批准角色只是「形式」。但川普卻仍非常困惑，23日轉推粉絲貼文，呼籲副手採取上述行動，24日在佛州高爾夫球俱樂部時，誓言持續奮鬥，推翻大選結果。他當天也在推特上抒發不滿，直言「永遠不會忘記」參院共和黨人的「背叛」。

據悉，川普陣營在21日會議上還提出另外一項干擾計畫，也就是由阿拉巴馬州參議員布魯克斯（Mo Brooks）帶頭，安排「多達72個」共和黨議員們在1月6日發表5分鐘演講，試圖把議程拖到隔天。

與此同時，彭斯並未正面回應自己1月6日的關鍵角色。他22日前往佛州與2000名年輕川粉談話時表示，白宮將「持續奮鬥，直到每一張合法選票都被計算，每張非法選票都被扔掉」，喊話要「繼續為選舉公正性而戰，捍衛我們所做的一切」。

內部人士認為，川普政府在任期最後一個月很可能變得越來越動盪。總統要求部下採取激烈行動展現忠誠，最終把怒氣發洩在彭斯身上，一點都不令人意外。

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