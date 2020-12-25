秘密森林開演！南韓檢察總長「復職」成功...法檢內鬥掀高潮

▲南韓檢察總長尹錫悅。（資料照／達志影像）

文／中央社記者廖禹揚首爾24日專電

韓國檢察總長尹錫悅因涉嫌妨礙檢方調查等，遭法務部檢察官懲戒委員會決議停職2個月，尹錫悅提出行政訴訟，首爾行政法院今天決議中止停職處分效力。

韓國聯合新聞通訊社報導，尹錫悅提出行政訴訟同時申請停止執行這次停職處分，首爾行政法院今天就此進行第2次審問，最終裁定受理此案，意思是尹錫悅可立即復職。

暫停處分的效力將持續至行政訴訟判決做出後30天為止，報導說，尹錫悅任期只到2021年7月，此案判決在其卸任前做出的可能性較小，法院這次決定可視為撤銷法務部處分。

韓國法務部長秋美愛先前閃電召開記者會，以涉嫌對法官進行非法稽查、妨礙檢方調查、違反政治中立原則等理由，宣布將尹錫悅停職，但法院受理尹錫悅提出的停止執行申請。

法務部檢察官懲戒委員會之後就此召開審議會，決定對尹錫悅進行停職2個月的處分，此項懲處案16日獲總統文在寅批准後即刻生效。

不過，尹錫悅對懲戒委員會決議表示不服，主張審議程序違法，且懲戒事由與事實不符，因此提出行政訴訟，要求取消這次懲戒。

秋美愛向文在寅提出這次懲戒案同時請辭，文在寅雖未立即同意，但外界猜測，文在寅可能在年底前發表新法務部長人選。

秋美愛上任後因積極推動檢察改革，受文在寅及執政黨共同民主黨核心支持者肯定，請辭消息一出，馬上有民眾發起請願，要求秋美愛留任，也有輿論猜測，秋美愛可能代表執政黨競選首爾市長。

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