南韓新冠疫情告急刷新高！單日「暴增1241例」　看守所淪病毒煉獄

▲南韓國內耶誕連假新增確診者卻創新高，可謂佳節慘澹。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情在冬季進入第3波全國性大流行後，再度面臨史無前例的危機！單日新增病例突破1200人大關，與前日相比增加300多人，刷新今年1月疫情爆發後的最高紀錄，感染途徑不明患者比率高達28%，首都圈與全國各地職場、學校、托兒所、監獄傳出規模不一群聚感染，其中首爾東部看守所單日便新增近300例，政府研擬周末商議是否提升防疫層級至第3級，為最高級。

根據《韓聯社》報導，截至25日0時為止，南韓防疫當局今（25）日上午9時30分共通報1241起病例，其中境內感染高達1216例、境外移入則為25例，同時新增17起死亡病例。目前南韓共累計54770例確診、773例死亡。

▲首爾明洞平安夜人潮今年(上)與去年(下)對比。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增862例（首爾佔550例、京畿道佔257例、仁川佔55例）；忠清南道新增79例；慶尚北道新增67例；忠清北道新增42例；光州新增35例；釜山與大邱各新增21例；濟州島新增20例；慶尚南道新增14例；大田與江原道各新增13例；蔚山與全羅北道各新增12例；全羅南道新增4例；世宗新增1例。

從主要群聚感染案例來看，首爾市松坡區「首爾東部看守所」單日新增288例，目前累計達514例；首爾市麻浦區保險公司累計16例；首爾市江南區電話客服中心累計15例；京畿道南楊州市某托兒所累計10例；京畿道安養市累計13例；京畿道廣州市某特殊學校累計17例；忠清北道清州市真愛老人療養院累計90例；忠清北道槐山郡、陰城郡、鎮川郡某醫院累計152例。

▲南韓政府宣布年底前關閉滑雪場，圖為江原道某滑雪場。（圖／達志影像）

南韓政府宣布，從24日起包括首都圈等全國各地實施年底前加強防疫措施，禁止室內外超過5人以上群聚，餐廳內限制5人以上聚集用餐，且禁止超過5人以上同時入場；滑雪場、溜冰場、雪橇場等冬季運動場所一律暫停營業；觀賞日出景點也全數關閉。

由於首都圈社交距離防疫第2.5階段、非首都圈地區第2階段之效期將於28日結束，因此南韓防疫當局擬於27日商議是否提升防疫層級至第3階段，結果將另行公佈。

▲首都圈臨時篩檢站共可檢測11萬件。（圖／達志影像）

中央事故收拾本部戰略企劃班長孫映萊（손영래）表示，「確診患者新增趨勢是否超過防疫與醫療應對力量所能負荷之水準，是其中判斷應否提升至第3階段的重要關鍵。」

國務總理丁世均（정세균）於25日例行會議時說明，發現不少餐廳與酒吧在晚間9時關門營業後仍私下接客，嚴重違反防疫規則，呼籲民眾危急時刻務必遵守規定，同時表示首都圈臨時篩檢站每日篩檢量可超過11萬件，釜山、大邱、浦項等城市也開始陸續設立臨時篩檢站。

而對於首爾東部看守所一夕之間新增大量確診者，他表示，「當人們在狹窄的空間進行群體生活，一旦出現確診者便會開始大規模感染，這是無法避免的。」

►全國餐廳禁5人↑同桌！南韓新冠再增985例...又傳軍營群聚感染

►前總統李明博危險了！首爾私宅傳「10名保全確診新冠」 報告出爐

►反應慢半拍！南韓預購疫苗「明年7月才施打」...傳文在寅怒叱幕僚

南韓現行防疫措施（年底加強防疫專案）

禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►上班族熬夜、壓力大？一天一包養顏美容

