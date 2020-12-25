英「最大篩檢中心」爆交叉感染　20人隔離中！員工：早已多次違規

▲英國負責做病毒篩檢的燈塔實驗室一天需要處理上萬件檢測，如今爆出員工遭到感染。（示意圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國最大的檢測實驗室爆出安全漏洞，導致新冠病毒在實驗室中擴散，目前一個70人的實驗小組中，已有20人遭到隔離。實驗室總共有4個科學小組，其中就有3個出現了確診者，行政與倉庫的工作人員也有人被驗出陽性反應。內部人員爆料，曾與新進人員一起待在員工餐廳用餐的實驗團隊，出現多人確診。

根據《天空新聞》報導，米爾頓凱恩斯燈塔實驗室（Milton Keynes Lighthouse Laboratory）是英國最大的病毒檢測室，每天被要求處理7萬次檢測，但22日僅完成了4.7萬件，負荷壓力相當大。消息人士稱，實驗室人手短缺，因此沒有確實執行單位間的「泡泡系統」，員工們被轉移到不同團隊，增加了交叉感染的風險。

報導指出，內部工作人員表示，實驗室多次違反安全規則，導致4個科學小組裡就有3個傳出部分員工確診，連行政與倉庫人員也有人染疫，確切感染人數目前還無法確定。但據稱，其中一個70人的實驗室團隊中，大約有20人遭到隔離。

工作人員稱，大樓的大廳與餐廳人潮來往混雜，雖然所有人員都能做無限次篩檢，但新進員工在等待結果時卻一直坐在員工餐廳，先前就有一名倉庫新進人員位等待篩檢結果，與正在用餐的實驗室團隊共處在餐廳，最後爆出多人確診，「這整件事就是個笑話。」

衛生社會福利部一名發言人證實，單位知情燈塔實驗室中爆發疫情，但政府確實遵循了所有防疫方針，但英國國民健康署（NHS）會持續透過檢測與追蹤這些患者，也會確保每個人有症狀或需要篩檢時，都能隨時受檢，望民眾對政府放心。

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