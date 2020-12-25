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NASA驚曝：銀河系可能佈滿「外星人屍體」！因科技進步已「自我毀滅」

▲▼銀河系很可能存在許多外星文明。（示意圖／達志影像）

▲銀河系很可能存在許多外星文明。（示意圖／達志影像）

實習記者陳妙津／綜合報導

銀河系可能有智慧外星文明存在，但一項新研究顯示，多數外星人很可能都因為自身科技發展導致滅亡，所以人類才始終無法找到他們。研究人員表示，據計算推測，若銀河系還有其他智慧生物，那可能仍過於年輕，或距離地球太遠，所以人類還無法察覺。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，該篇論文由美國國家航太總署（NASA）噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）、加州理工學院（California Institute of Technology）和聖地牙哥高中（Santiago High School）研究人員共同撰寫，目前公布於論文預印本資料庫arXiv中，研究使用改良後的德雷克方程式（Drake Equation）計算，推算出銀河系中活躍又可能交流的外星文明數量。

▲▼外星人,UFO。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日前以國國防部太空總署前主管艾希德，在以色列最大報「新消息報」（Yedioth Ahronoth）專訪時透露，美國人已與外星人秘密締約，他們在火星地下管理一個秘密基地。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

結果發現，銀河系形成後約80億年左右，出現外星文明，但最終因自身科技發展而自我毀滅，所以人類才無法發覺。研究人員指出，「我們發現，潛在的自我毀滅對銀河智慧生物的數量大有影響，如果智慧生物會自我毀滅，那我們無法察覺就不足為奇了，很可能仍存在的外星文明仍太年輕或過於遙遠，所以人類難以探查。」 

研究指出，過去論文沒有考量到銀河系不斷變化的恆星特性，例如發現超新星及系外行星等，因此這次利用1961年由美國天文學家與天體物理學家德雷克（Frank Drake），所寫的德雷克方程式（Drake Equation）作為修正，綜合考慮恆星數量、產生速率以及可發展生命的行星比例，嘗試算出銀河系中地外文明的數量。

▲外星人。（圖／取自Pixabay）

▲目前仍沒有公開的訊息，指人類已經聯繫上外星人。（圖／取自Pixabay）

研究中提到，「用模擬來評估，特定時間範圍內銀河系中複雜生命的變化量，可以更好理解生命起源的假說『地球殊異假說』。」這項假說提出，複雜生命形成需要不同尋常的天體物理及地質事件和環境的結合，而地球是宇宙中少數特殊的存在。

研究也直言，生物進化的時間長短被科學家公認很大程度與地球類似，而「自我毀滅」過去時常被學者們所忽略。研究結果表明，智慧生命可能在銀河系中很常見，但地球並不靠近其所在的區域而已。

 
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