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日本人「僅1.6%」對台印象差！謝長廷：以百年時間看待雙邊關係

▲▼駐日代表謝長廷（圖／記者季相儒攝）

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者季相儒攝）

文／中央社記者楊明珠東京24日專電

駐日代表謝長廷今天與駐日的台灣媒體茶敘時表示，委託日本調查公司實施的最新民調顯示，日本人對台灣印象差者僅占1.6%；對中國印象差者達90%。

謝長廷今天與駐日的台媒進行年終茶敘時談到今年台日外交成果與對明年展望。他表示，駐日代表處委託日本調查公司實施的最新民調顯示，日本受訪者對台灣印象差的比例僅占1.6%，但對中國印象不佳的比例高達90%。這份民調尚未正式公布。

談到台日友好，謝長廷說，日本跨黨派國會議員組成的「日華懇談會」成員已增至292人，創新高；台日締結友好關係的城市已增至132個城市。

他特別提到，本月5日，高雄市的鼓山區與日本富山縣冰見市透過視訊方式簽訂友好都市交流協定，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情期間，雙方還是很努力地促成此事。

回顧這一年，謝長廷說，印象最深刻的包括政府贈送日本醫療用口罩等防疫用品，還有前總統李登輝辭世，有5000多名日本民眾到駐日代表處來致哀，日本前首相森喜朗抱病2度訪台弔唁，令人感動。

謝長廷說，今年10月底在日本石川縣加賀市舉辦的台日交流高峰會，在疫情期間有300多位地方議員參加，實屬不易。此外，今年有20多個日本的地方議會通過決議，力挺台灣加入世界衛生大會（WHA），堪稱外交上重大成果，而這也凸顯了台灣防疫有成，受到高度關注。

駐日代表謝長廷（圖／記者季相儒攝）2139730

▲駐日代表謝長廷認為，應該用百年時間去看台日關係。（圖／記者季相儒攝）

謝長廷說，明年東京奧運會不會如期舉行，有待觀察。如果如期舉行，台灣與日本的接待城之間需要進行交流。他研判，如果明年2、3月還沒開始注射疫苗的話，東奧的交流可能會來不及。

對於台日關係展望，謝長廷認為應該用100年的時間去看台日關係，高雄改名（原名打狗）就是在1920年，日本技師八田與一在嘉南興建水庫也是1920年，可見台日從1920年起比較有穩定的友好事情發生，如果以100年的時間來看台日關係的話，那麼明年應該是另一個100年的開始，要思考該做什麼。

謝長廷應台灣的一所大學之邀，寫下對明年展望的一個漢字「安」。他說，這代表安定、安全、平安無事、安太歲、國家安全、社會安泰。他強調，台灣安全很重要，國家社會安康應該是人民最期待的。

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