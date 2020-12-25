哈利梅根脫離王室「首張聖誕賀卡」曝光！兒子小亞契超吸睛

▲哈利與梅根透過動物救援組織Mayhew公布聖誕賀卡。（圖／Mayhew）



記者王佩翊／綜合外電報導

英國哈利王子與妻子梅根23日透過動物慈善團體Mayhew，公布了兩人脫離王室後的首張聖誕賀卡。據悉，這張賀卡是以梅根母親拉格蘭（Doria Ragland）日前所拍攝的照片為原型繪製而成，只見圖中哈利抱著一歲多的兒子亞契（Archie），夫妻兩人溫馨地看著兒子，一旁還有兩隻愛犬陪伴。

綜合外媒報導，哈利夫妻自從脫離王室後，開始發展各種事業，先後與Netflix、Spotify簽約，預計推出紀錄片、兒童節目以及Podcast節目吸金。據悉，兩人今年不會返回英國探親，將繼續留在美國加州度假。而哈利與梅根23日也透過美國動物救援組織Mayhew公布了聖誕賀卡，只見哈利一家三口在畫裡與兩隻可愛的狗狗開心地玩耍，賀卡上則寫道，「祝您有個美好的聖誕佳節，預祝新年快樂。」

▲受到疫情影響，哈利夫妻將會留在加州度過聖誕假期。（圖／路透）



Mayhew在Instagram發布了這張賀卡照並寫道，「我們很高興收到贊助人薩塞克斯公爵夫人的聖誕祝福。公爵與公爵夫人以個人名義進行了捐贈，幫助我們在這個冬天以及未來能夠繼續為狗狗、貓貓，還有人們提供幫助。Mayhew的每一個成員，不論是兩條腿或是四條腿的，在此感謝你們，聖誕快樂。」

受到疫情影響，哈利、梅根一家將會在美國加州與梅根的母親一同度過聖誕佳節。哈利夫妻的發言人表示，這張賀卡上的全家福是出自梅根母親之手，而照片中的聖誕樹與上頭的裝飾都是由哈利的兒子亞契親自挑選。