彭博爆：蓬佩奧隔離是因「妻子染疫」！　國務院拒回應

▲蓬佩奧（Mike Pompeo）與妻子蘇珊（Susan Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國國務卿蓬佩奧的妻子驚傳染疫！根據《彭博社》獨家報導，蓬佩奧的妻子蘇珊早前在核酸檢測中結果呈陽性，確定染疫，導致蓬佩奧本人必須進行居家隔離。事實上，蓬佩奧早在16日就透過國務院一名不具名的發言人表示，因曾與染疫人士接觸，因此自主隔離，當時相關單位都拒絕公布當事人的身分，如今卻傳出，該名染疫人士正是蓬佩奧的妻子。

根據《彭博社》引述消息人士報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的妻子蘇珊（Susan Pompeo）本月確診新冠肺炎，隨後蓬佩奧便透過國務院發表聲明，稱因曾與染疫病患接觸，將進行自主隔離。但當時國務院以「保護當事人」為由，並未公開這名「染疫病患」的身分，只表示蓬佩奧的檢測結果呈陰性。

根據蓬佩奧的公開行程可以看到，他在開始自主隔離的前一天曾經參加一個接待外交官家屬的聚會，而這次的活動也被批評是違背了國務院內部的防疫政策。國務院要求旗下員工避免參加「與任務無關的活動」，並以線上聚會取代線下聚會。另外，《彭博社》也指出，國務院並沒有具體說明蓬佩奧將會隔離多久。

在該篇報導上線後，蓬佩奧罕見動怒並批評，「報導內容有明顯錯誤。」他說，他與蘇珊並沒有參加任何由白宮或是國務院主辦的節日派對。蓬佩奧在推特上寫道，「這不是新聞，甚至比八卦更糟糕，這篇報導很不道德，甚至是違法的。」

My wife and I did not attend any State Department nor White House holiday parties — your statement is patently FALSE.



This isn’t journalism and it’s worse than gossip — it’s unethical and potentially unlawful. Stay tuned. https://t.co/PKwPguHmqK — Mike Pompeo (@mikepompeo) December 24, 2020

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