2020「10大改變亞洲關鍵時刻」　台灣陸軍同婚上榜

▲陸軍聯合婚禮有2對同婚情侶報名，登上BBC今年度10大改變亞洲關鍵時刻。（圖／青年日報）



記者崔子柔／綜合報導

英國廣播公司（BBC）昨（24）日公布10張2020年的精選相片，主題為「改變亞洲的關鍵時刻」，其中包括台灣軍方舉辦的聯合婚禮，有2對同婚伴侶參加，是見證亞洲唯一同婚合法化國家的歷史時刻。

《BBC》選出今年10個歷史時刻，包括印度、南北韓、泰國、中國大陸、菲律賓、印尼、香港、台灣上榜，台灣是亞洲唯一一個同性婚姻合法化的國家，10月30日陸軍聯合婚禮有2對同婚情侶報名，見證「改變亞洲」歷史性的一幕。

文中提到，同婚新人陳瑩宣中尉受訪表示，「我們希望軍中有更多LGBT族群能站出來，因為我們的軍隊非常開放，在愛情裡，每個人都是公平的」。

另一對同婚新人王翊少校的母親指出，「我真的覺得這是軍方巨大的突破」，「也許這對異性戀夫妻而言只是一張紙，但對同性戀夫妻來說卻非常重要」。

其他上榜事件包括印度德里2月24日暴動，數十名印度教徒圍毆一名穆斯林教徒的畫面、6月16日北韓炸毀位在邊境的開城工業園區的南北韓聯絡辦公室、8月10日港警拘捕壹傳媒創辦人黎智英、8月10日泰國學運代表帕努莎雅（Panusaya Sithijirawattanakul）宣言、8月15日武漢舉辦擁擠的水上派對、10月16日菲律賓一名母親被禁止看她的小孩，再見到時3個月大的孩子已是一具屍體、10月23日科摩多巨蜥與一輛卡車對峙、11月17日泰國社運民眾用充氣黃鴨抵擋水柱、11月27日印度警察用警棍揮打一名手無寸鐵的農民。