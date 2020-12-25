　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

剛把情趣娃娃娶回家！巨肌猛男大玩SM哭喊：她被我弄壞

▲托洛奇科。（圖／翻攝Instagram／yurii_tolochko）

▲托洛奇科邀了朋友一同見證他和瑪戈的愛。（圖／翻攝Instagram／yurii_tolochko）

記者崔子柔／綜合報導

哈薩克的健美肌肉男托洛奇科（Yuri Tolochko）上月才和「情趣娃娃」瑪戈（Margo）隆重舉辦結婚典禮，原本打算甜蜜共度聖誕節，但他近日卻透露他把瑪戈弄壞了，已經送到別的城市修理，希望瑪戈能趕快康復回到他身邊。

根據《New York Post》報導，托洛奇科自我認同為泛性戀者，他去年在夜店碰上瑪戈後就陷入熱戀，相處18個月後舉辦婚禮，不過他近日難過地透露，瑪戈被他弄壞，聖誕節（東正教聖誕節為1月7日，是哈薩克最重要的節日）不能一起過了。

▲托洛奇科。（圖／翻攝Instagram／yurii_tolochko）

▲托洛奇科常PO出他們的生活。（圖／翻攝Instagram／yurii_tolochko）

托洛奇科表示，他在婚後開始嫉妒瑪戈，婚禮後就不太想讓別人看到她，「可能是我太自私，連IG上也都不太PO她」，但他也說這是瑪戈的優點，「就算我這樣對她，她都不會介意」。

托洛奇科先前就透露自己愛玩SM，而且他和瑪戈都玩得起，還稱讚瑪戈「能做到正常人做不到的事」，不過他並未透露這次為什麼瑪戈會壞掉，只說「可能被我弄壞了，現在在另一個城市修理」。

▲托洛奇科。（圖／翻攝Instagram／yurii_tolochko）

▲托洛奇科自稱與瑪戈完全相愛。（圖／翻攝Instagram／yurii_tolochko）

托洛奇科原先計畫和瑪戈在家一起吃牛排大餐，再叫些壽司，另外約幾個朋友一同歡慶，他現在非常擔心瑪戈不能在長假前回到他身邊，「她可以康復回來，就是我們最好的禮物」。

▼托洛奇科自稱是「性感的瘋子」，「我喜歡性本身的過程，性別與性取向在這裡不是特別重要」。（圖／翻攝Instagram／yurii_tolochko）

▲托洛奇科。（圖／翻攝Instagram／yurii_tolochko）

ET快訊
「長輩屯振興券」堅決不花　月底拿一疊求救讓他氣炸
陳時中證實「紐籍機師帶廣達妹搭北捷」　不公布原因曝光
飯島愛「孤獨死」前10天照片曝光！　死因12年仍為謎
快訊/瑪莎拉蒂「信義區無敵左轉」硬上分隔島　20歲男駕駛嚇傻
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《BBC》評2020年「10大改變亞洲關鍵時刻」！台灣陸軍同婚上榜

剛把情趣娃娃娶回家！巨肌猛男大玩SM哭喊：她被我弄壞

小二生用尿素重現「炎柱」煉獄杏壽郎！　網友全跪了：天才

彭博專欄作家：在台灣的生活好得離譜　0本土破功像「民族悲劇」

英國成功脫歐！1645天大長征落幕　強生創政治生涯最大成就

飯島愛「孤獨死」前10天照片曝光！慘揭為愛下海墮胎史　死因12年仍為謎

英國變種病毒B.1.1.7　首度在德國現蹤

另一「新變種病毒」出現在奈及利亞　非洲疾管中心警告了

罕見真菌感染蔓延…印度新冠患者喪失視力　死亡率50％

驚世發現！耶穌「死刑釘」本尊爆找到了　外觀曝光...藏神秘盒中

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

首波寒流達標！跨年夜急凍　「最低探6°C」將發低溫特報

《BBC》評2020年「10大改變亞洲關鍵時刻」！台灣陸軍同婚上榜

剛把情趣娃娃娶回家！巨肌猛男大玩SM哭喊：她被我弄壞

小二生用尿素重現「炎柱」煉獄杏壽郎！　網友全跪了：天才

彭博專欄作家：在台灣的生活好得離譜　0本土破功像「民族悲劇」

英國成功脫歐！1645天大長征落幕　強生創政治生涯最大成就

飯島愛「孤獨死」前10天照片曝光！慘揭為愛下海墮胎史　死因12年仍為謎

英國變種病毒B.1.1.7　首度在德國現蹤

另一「新變種病毒」出現在奈及利亞　非洲疾管中心警告了

罕見真菌感染蔓延…印度新冠患者喪失視力　死亡率50％

驚世發現！耶穌「死刑釘」本尊爆找到了　外觀曝光...藏神秘盒中

《BBC》評2020年「10大改變亞洲關鍵時刻」！台灣陸軍同婚上榜

小鬼逝世100天「平安夜來電報平安」　私下對話曝光…粉絲全淚了

向華強和向佐申請依親來台！　向太陳嵐證實申請中「原因曝光」

遭衛福部告發違反《食安法》　蘇偉碩將赴監院向陳菊聲請人權保護

悚！機車自摔下秒「引爆火球」　騎士驚險死裡逃生

陸軍新編「5基幹旅」　番號曝光！國防部證實2大原因：消化新兵

館長案劉丞浩「留2句話」埋伏開槍！自詡成魔之路　25萬酬勞沒拿到

2020聖誕版鰲拜！徐錦江勁舞改編《Jingle Bells》　網笑翻：回憶殺

走了米蘭達還有古巴左投　中信兄弟傳以50萬美金簽前阪神賈西亞

剛把情趣娃娃娶回家！巨肌猛男大玩SM哭喊：她被我弄壞

鄭愷「手抓外套」秤重鄧紫棋！　Angelababy一看大喊：不人道～

國際熱門新聞

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

飯島愛猝逝前最後身影曝光！獨死12年仍為謎

他用瞳孔反射　抓包女友約砲

辣媽去泡夜店　3孩鎖家中被燒死

驚世發現！耶穌「死刑釘」爆找到了

長髮妹遇10狗夾擊　臉上只剩眼珠

即／英歐達成脫歐貿易協議

彭博專欄作家：我在台灣的日子好到不像話

阿嬤求幫修GameBoy　任天堂神應對

4光年外「地球」傳來無線電信號！

多名新冠患者真菌感染　死亡率50％

奈及利亞疑似出現另一新變種病毒

少女遭2獅分食　下半身被啃光

英國成功脫歐　1645天大長征落幕

更多熱門

相關新聞

巨肌猛男熱戀「情趣娃娃」結婚了！

巨肌猛男熱戀「情趣娃娃」結婚了！

哈薩克的健美肌肉男托洛奇科（Yuri Tolochko）瘋狂愛上情趣娃娃「瑪戈」（Margo），在感情萌芽的第18個月舉辦結婚典禮。他身穿帥氣西裝、打著領帶，把婚戒溫柔套到新娘手上，熱烈親吻美麗伴侶，並摟著對方翩翩起舞，臉上洋溢幸福笑容，「這件事成真了，故事未完待續」。

未婚妻是充氣娃娃！男演員曝「兩人相遇過程」網傻眼

未婚妻是充氣娃娃！男演員曝「兩人相遇過程」網傻眼

大一學妹裸體壓窗！學長圍觀猛拍

大一學妹裸體壓窗！學長圍觀猛拍

洋腸高難度性愛　「女友」下體撕裂傷

洋腸高難度性愛　「女友」下體撕裂傷

英男進口兒童情趣娃娃遭判有罪

英男進口兒童情趣娃娃遭判有罪

關鍵字：

Yuri TolochkoMargo情趣娃娃

讀者迴響

熱門新聞

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

范瑋琪深夜紅眼崩潰：放過我家人！

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

職棒前啦啦隊長驚爆右眼失明4個月

小A辣開機了！男友不戴套驗貨「緊到不行」

「急凍5度」　跨年夜15年來最冷

搭捷運經血外漏！女乘客遞濕紙巾還被嗆

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面