彭博專欄作家：在台灣的生活好得離譜　0本土破功像「民族悲劇」

▲高燦鳴以「全球疫情中,我在台灣好得不像話」刊文在彭博專欄。(圖/翻攝自彭博社)



記者崔子柔/綜合報導

彭博專欄作家高燦鳴(Tim Culpan)指出,今年他有個最常被問的問題,就是「在台灣情況如何」,他才寫下這篇文章回答。高燦鳴表示,這一年來他在台灣「好得不像話」,除了政府施政有方,民眾也對防疫有責任感,在本周出現本土案例時,台灣社會的反應就像發生「民族悲劇」。

高燦鳴說,美國在1月21日出現第一個新冠肺炎病例,當時他正在回到美國的飛機上,台灣則在這3天前就成立中央流行疫情指揮中心,更在這3周前就發電郵給世衛組織詢問情況,當時WHO還堅稱不會人傳人。

高燦鳴表示,當時他是要回紐約的彭博總部,因為對SARS 17年前在台灣的肆虐印象深刻,他擔心壞事重演,還曾要求上司讓他多待在美國一陣子,「現在才知道我當時的想法錯到什麼地步」。

高燦鳴認為,蔡英文給專家內閣相當程度的信賴,讓他們能專注做事,才達到防疫方面最大的成就,台灣不但不曾封城、沒有停課,其他國家紛紛取消的同志大遊行台灣還辦了2次,更有將近3萬人參與的台北馬拉松。

高燦鳴提到,他自己就參加了音樂節、馬拉松,上酒館、參加晚會。台灣有不少餐飲業者在3、4月份不敵疫情關門,但也有人趁著這個機會重新改造出發,又達到新高峰,夏季飛往離島的機票、旅館也一位難求。

One of the most-oft asked questions I get this year: what’s it like in Taiwan.



My answer



Taiwan Enjoys an "I Told You So" Moment After Tangling with China and the WHO https://t.co/xzp0tqVu5M