彭博專欄作家：在台灣的生活好得離譜　0本土破功像「民族悲劇」

▲高燦鳴以「全球疫情中，我在台灣好得不像話」刊文在彭博專欄。（圖／翻攝自彭博社）



記者崔子柔／綜合報導

彭博專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）指出，今年他有個最常被問的問題，就是「在台灣情況如何」，他才寫下這篇文章回答。高燦鳴表示，這一年來他在台灣「好得不像話」，除了政府施政有方，民眾也對防疫有責任感，在本周出現本土案例時，台灣社會的反應就像發生「民族悲劇」。

高燦鳴說，美國在1月21日出現第一個新冠肺炎病例，當時他正在回到美國的飛機上，台灣則在這3天前就成立中央流行疫情指揮中心，更在這3周前就發電郵給世衛組織詢問情況，當時WHO還堅稱不會人傳人。

高燦鳴表示，當時他是要回紐約的彭博總部，因為對SARS 17年前在台灣的肆虐印象深刻，他擔心壞事重演，還曾要求上司讓他多待在美國一陣子，「現在才知道我當時的想法錯到什麼地步」。

高燦鳴認為，蔡英文給專家內閣相當程度的信賴，讓他們能專注做事，才達到防疫方面最大的成就，台灣不但不曾封城、沒有停課，其他國家紛紛取消的同志大遊行台灣還辦了2次，更有將近3萬人參與的台北馬拉松。

高燦鳴提到，他自己就參加了音樂節、馬拉松，上酒館、參加晚會。台灣有不少餐飲業者在3、4月份不敵疫情關門，但也有人趁著這個機會重新改造出發，又達到新高峰，夏季飛往離島的機票、旅館也一位難求。

One of the most-oft asked questions I get this year: what’s it like in Taiwan.



My answer



Taiwan Enjoys an "I Told You So" Moment After Tangling with China and the WHO https://t.co/xzp0tqVu5M — Tim Culpan (@tculpan) December 24, 2020

▲高燦鳴發文分享。（圖／翻攝自推特／@tculpan）

台灣民眾幾乎都非常配合戴上口罩，高燦鳴也說，其他身在台灣的友人和他一樣都有著複雜的感受，外面的世界幾乎被疫情搞到崩潰，自己卻在這個快樂小泡泡裡享受，驕傲的心情裡又參雜一點倖存者的罪惡感。

雖然台灣的防疫也有還可改進的瑕疵，例如美國、捷克高官來訪不需隔離等，他們的隨從都超過百人，但僥倖的是，皆未將新冠病毒帶進台灣。

高燦鳴稱讚，台灣寫下全球最成功的防疫故事，人民也都清楚，堅決獨立就能不再被世界忽視。

▼防疫五月天一同戴上109年國慶口罩。（圖／記者洪巧藍攝）

