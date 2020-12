驚世發現！耶穌「死刑釘」本尊爆找到了　外觀曝光...藏神秘盒中

▲耶穌在十字架上的痛苦被稱為基督受難。(圖/翻攝網路)



記者曾羿翔/綜合報導



考古團隊近日又有驚奇發現,在捷克修道院的一間密室中,找到了一個刻有「IR」字母的木盒,裡頭放了一根長達6英吋(約15.24公分)的釘子,被認為很可能是耶穌當時被釘死在十字架上所用的釘子。據了解,裝有釘子的盒子在公元260年到416年之間就已存在,面對如此的重大發現,挖掘的研究人員將進行更深入的分析。

綜合外媒報導,木盒藏在捷克「米列夫斯科修道院」(Milevsko monastery)的一間密室中,外觀鑲嵌著「21K黃金製」的十字架裝飾,並且刻有字母「IR」,意思為「耶穌為王」。參與其中的研究人員辛德拉洛(JiříŠindelář)指出,是否真的是釘死耶穌的釘子,未來將由其他科學家進行驗證。

報導也指出,修道院底下藏有一條很長的狹窄通道,考古學家在通過後才找到這間密室。修道院建於1187年,密室後來被建造用來存放基督教珍貴文物,其中還包含15世紀初波希米亞戰爭留下的稀有文物,結果部分遭到胡賽人(Hussites)發現後摧毀。辛德拉洛還提到,這導致沒有足夠證據能顯示這根釘子是來自耶穌十字架,答案預計明年知曉。

