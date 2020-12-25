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罕見真菌感染蔓延…印度新冠患者喪失視力　死亡率50％

▲▼印度疫情。（圖／路透）

▲印度疫情。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

印度古吉拉特邦（Gujarat）衛生部門發布消息指，當地發現部分新冠肺炎患者出現罕見的真菌感染，多人已經因此死亡，整體死亡率高達50％。另外在新德里也發現多名真菌感染患者，其中半數人已經喪失視力。

綜合印度媒體報導，古吉拉特邦衛生部門表示，在亞美達巴德（Ahmedabad）和拉傑科（Rajkot）發現有新冠患者同時感染嚴重的白黴菌真菌感染，特別是免疫系統較弱或是本身帶有其他疾病的病人。

除了古吉拉特邦之外，位於德里的甘加拉姆爵士醫院（Sir Ganga Ram Hospital），上周也曾通報多名新冠患者被診斷出感染致命真菌，並且因此失去視力。耳鼻喉科醫師芒賈爾（Manish Munjal）表示，這種真菌一般會從鼻子吸入，再感染眼睛和大腦，若沒有及時就醫，超過50％的患者可能在數天內死亡。

據稱，白黴菌真菌（Mucormycosis fungus）通常會從鼻子會破損皮膚進入人體，初期症狀包括鼻塞、眼球腫大、眼球突出、臉頰紅腫、鼻子出現黑色結痂等，若真菌擴散至腦部，還有可能出現類似癲癇或抽搐的情況。

芒賈爾認為，由於新冠病毒導致患者免疫力降低，讓他們更容易被真菌感染，尤新冠病毒誘發的白黴菌病發病率高，死亡率也較高。亞美達巴德民事醫院醫師古普塔（Devang Gupta）表示，「過去18年裡，我大約只見過20例白黴菌病，但過去9個內，就出現了46起類似病例。」

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