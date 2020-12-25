外星文明已「自我毀滅」　NASA研究員：銀河系曾充滿智慧生命

▲銀河系很可能存在許多外星文明。（示意圖／達志影像）

實習記者湯子暘／編譯

來自美國NASA的研究人員表示，銀河系中大部分的外星人可能已經被「殲滅」了，才沒有被人類發現。根據《每日郵報》報導，研究人員利用改良後的德雷克方程式（Drake Equation）計算推測，外星文明可能在銀河系行成80億年後誕生，但隨後毀滅在自己發展的科學技術上，而其他外星生命可能仍過於年輕，人類沒有能力觀察到。

研究小組認為，「潛在的自我毀滅對智慧生命有很大的影響，如果智慧生命有毀滅自己的可能性，那麼宇宙中沒有別的生命存在就不足為奇了。其他有智慧生命可能還『太年輕』，而且離地球太遠。」

「德雷克方程」是由美國天文學家德雷克（Frank Drake）於1961年撰寫的，綜合考慮恆星的數量、產生的速率以及可發展生命的行星比例，試圖估算出銀河系中地外文明的數量。

▲外星文明很可能已經「自我毀滅」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

研究論文中提到，「如果評估在特定時間範圍內，銀河系中複雜生命的變化量，我們可以更好理解生命起源的假說『地球殊異假說』。」這項假說解釋，複雜生命需要在極難的條件與巧合下形成，而地球是宇宙中特殊的存在。

論文解釋，生物進化的時間長度很大程度會與地球類似，而「自我毀滅」過去時常被學者們所忽略。研究結果表明，智慧生命可能在銀河系中很常見，但地球的位置不靠近他們所在的區域而已。