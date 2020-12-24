阿嬤愛玩俄羅斯方塊！寫信求幫修GameBoy　任天堂神對應網讚爆

▲GameBoy遊戲主機。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本電玩與玩具大廠任天堂時常以「神級」的售後服務受到粉絲們的喜愛！一名高齡95歲的日本阿嬤相當喜歡用 GameBoy 遊戲主機遊玩「俄羅斯方塊」，無奈電子產品終究無法抵抗時間的摧殘而損壞，沒想到阿嬤在寄信給任天堂官方後，竟然得到一台全新的 GameBoy 遊戲主機，這項暖心的事蹟，也讓任天堂再一次獲得壓倒性的好評。

一位名為津阪邦子的70歲女性在今年年初向日媒「朝日新聞」表示，母親年事已高，卻很喜歡用 GameBoy 遊戲主機遊玩「俄羅斯方塊」，但最近遊戲主機壽命已盡，尋求各個維修據點的協助，卻都因年代過於久遠而沒有維修零件可以替換。

不料，有一天這位阿嬤偶然間聽聞到任天堂時有「神對應」般的服務，卻勿將「神對應」聽成「紙應對」（日語神與紙的讀音皆為kami），便突發奇想寫信至任天堂尋求幫助，一併附上已經損壞的遊戲主機。

沒想到這位阿嬤真的得到任天堂的回應，任天堂官方以紙本回信表示，由於官方也已經沒有維修零件可以替換，但在庫存中找到了一台全新的 GameBoy 主機，便直接將這台新機贈送給阿嬤，並希望她可以長命百歲。

對於這個暖心的舉動，津阪邦子相當感謝指出，謝謝任天堂，在母親拿到全新的主機時相當開心，直到99歲去世之前，都未曾患有失智症。

據悉，GameBoy 是日本任天堂公司在1989年發售的第一代可攜式掌上遊戲機，擁有三個改版機型，分別是小尺寸的Game Boy Pocket；加入背光功能的Game Boy Light；以及彩色的Game Boy Color。截止2003年3月23日停產後，Game Boy的全系列機種合計在全球累計銷量為1億1869萬台，為目前世界上累計銷量第2位的掌上型遊戲機。