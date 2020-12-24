臉上「只剩眼珠」！她慘遇10狗夾擊　衣服全被撕碎…躺雪地滿身血

▲塔吉安娜被狗咬到面目全非。（圖／翻攝自INS／very.very_bad）

記者黃心瑀／綜合報導

俄羅斯20歲女子塔吉安娜（Tatyana Loskutnikova）日前走在路上時，意外被一群野狗襲擊，在-22度的低溫之下，她整身衣服都被狗咬爛，全身上下沒有一處是完好的，眼皮甚至還被完全撕裂，只留下兩顆眼球；附近居民聽到聲音衝出來時，只看到躺在地板上奄奄一息，痛到無法呼救的她。

根據外媒報導，這起恐怖襲擊事件發生在西伯利亞東部的烏蘭烏德（Ulan-Ude），本月23日早上，20歲的美容師塔吉安娜走在家附近的路上時，卻意外遇上10隻野狗包圍，隨後遭受嚴重的攻擊，當時溫度只有-22度，她的衣服被撕咬成好幾個部分，白色的地方佈滿紅色血跡，看起來十分嚇人。

塔吉安娜全身赤落得倒臥在雪地上，對於野狗們的攻擊毫無還手之力。附近居民安德烈夫娜（Ms Andreevna）是第一個目擊現場的人，她聽到狗吠聲跟尖叫聲出門查看，先是看到了一個掉落在路旁的背包，隨後發現一群狗圍繞著塔吉安娜啃咬，情急之下她用一根棍子敲打驅離狗，並大力敲打圍欄，試圖利用聲音驅散這些動物。

安德烈夫娜說，塔吉安娜躺在地上，雖然還有一絲意識，但人已經痛到無法尖叫，她聯合附近一名男子將全身赤落的人搬進家中，這才驚覺塔吉安娜的傷口見骨，肌肉組織也都露了出來，最嚴重的是面目全非、滿是血的臉。

報導中指出，救援人員抵達後仔細檢查，發現塔吉安娜的眼皮已經不復存在，臉上的軟骨組織被破壞殆盡，基本上只剩下眼珠還能辨認出，跟毀容沒甚麼兩樣；塔吉安娜被送往醫院後陷入昏迷，因為病情嚴重，目前正住在加護病房中治療，情況十分不樂觀。