機場驚見「巨大聖誕禮盒」！ANA曝暖心理由：感受佳節氣氛

▲大阪的伊丹機場出現一個大型綠色聖誕箱。（圖／翻攝自推特／りゅー）



實習記者劉佩婷／綜合報導

今（24）晚就是聖誕夜了，聖誕節的氣氛隨處可見，就連日本的機場也不例外。就有日本一名網友在大阪的機場運送專區，意外拍攝到運輸箱子的車上有一個「巨型的聖誕箱」，讓他直呼「是聖誕老人送來的禮物嗎？」

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一名網友「りゅー@JAL777_787」近日在推特上分享一張照片，並附文表示，他在在大阪的伊丹機場，發現有一個用紅色緞帶綑綁起來的「綠色巨型聖誕箱」，看起來就像是聖誕禮盒一樣，讓他驚呼「ANA（全日本空輸）居然有個禮物箱」。原PO表示，可能是飛機裝不下這個禮物，所以才暫時將他放在運輸物品的架子上。

伊丹機場人員則表示，因為今年被疫情影響，機場業務變得清淡，所以他們想到趁著節日，放置一個聖誕禮盒的貨櫃，剛好可以讓大家感受一下聖誕佳節，緩和大家的心情。他們還提到，這個箱子會從15放到25日，希望看到的民眾都能感受到佳節的溫暖。

對於航空業者的巧思，許多網友大讚，「這樣放在機場中也太應景了吧！」、「好有聖誕節的氣息！」、「從高處看好像是一迴轉壽司的概念！」、「我要預付！這等下會發貨嗎？」、「是聖誕老人送禮物來了！」、「機場的奇觀啊！」、「太療育了吧！」