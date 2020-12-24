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日本最可愛女高中生出爐！18歲前偶像大平光奪后冠

▲▼2020最可愛日本高中女生由18歲大平光奪得。（圖／翻攝自推特）

▲2020年最可愛日本高中女生由18歲大平光奪得。（圖／翻攝自推特）

實習記者陳妙津／綜合報導

第6屆「日本最可愛的高中女生、最帥高中男生」評比出爐，由18歲東京高三女孩大平光（大平ひかる）及17歲埼玉縣高二生中野晴仁，分別獲得2020年最可愛、最帥高中生頭銜。

▲▼2020最可愛日本高中女生由18歲大平光奪得。（圖／翻攝自推特）

▲大平光（左）笑容燦爛。（圖／翻攝自推特）

綜合日媒報導，日本最可愛女高中生、最帥男高中生評選，通常在每年耶誕節前夕公佈結果，今年進入第6屆。20日在東京舉行全國總決賽，共12名來自日本各地的女高中生角逐決賽，最終由18歲的大平光從1.2萬名參賽者中脫穎而出，獲選2020年最可愛女高中生，宣布得獎當下，大平光露出燦爛笑容直呼「這是我最幸福的時刻」。

▲▼2020最可愛日本高中女生由18歲大平光奪得。（圖／翻攝自推特）

▲大平光過去曾是日本女子偶像組合3B Junior團員。（圖／翻攝自推特）

其實大平光過去曾以偶像身份出道過，是日本女子偶像組合3B Junior前團員，還有自己創立的時尚品牌Brily。她表示，「我比較擅長唱歌與跳舞，未來將竭盡所能往日本及全世界各地邁進，請大家多多支持。」

而2020年最帥高中男生則由17歲的中野晴仁獲選，他表示未來想以北村匠海為目標，成為一名專業演員。

▼2020年最帥日本高中男生則是由17歲中野晴仁（左）獲選。（圖／翻攝自推特）

▲▼2020最可愛日本高中女生由18歲大平光奪得。（圖／翻攝自推特）

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