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動刀32次變「人間精靈」　自爆剪耳換瞳：我不是人！明年還要再整

▲▼阿根廷29歲男子把自己整形成精靈。（圖／翻攝自Instagram／@luispadron.elf）

▲阿根廷29歲男子把自己整形成「人間精靈」。（圖／翻攝自Instagram／@luispadron.elf）

記者張寧倢 ／編譯

許多人為了追求更理想的外貌選擇做整形手術，來自阿根廷的29歲男子帕德隆想讓自己看起來像個「奇幻精靈」，不惜動了32次刀，其中包含削骨、用軟骨做出精靈尖耳、改變眼球顏色等各式各樣的手術，雖然成為整形模特兒之後有許多手術免費，但帕德隆至今已花費了7.5萬英鎊（約新台幣285.7萬元）。

▲▼阿根廷29歲男子把自己整形成精靈。（圖／翻攝自Instagram／@luispadron.elf）

▲帕德隆最近期動刀的位置是在下顎與鼻梁。（圖／翻攝自Instagram／@luispadron.elf）

根據《每日星報》報導，帕德隆（Luis Padron）是阿根廷的公關人員，因為童年生活不快樂，他從小就喜歡沉浸在傳奇、神話之類的電影書籍，剛開始他只是將頭髮染成鮮豔髮色、嘗試各種隱形眼鏡、化妝，直到某年生日他送給自己第一次整鼻手術作為禮物，「我想要的更多了，從那時起，這變成一種傳統，最後成為現在的我。」

報導稱，帕德隆做過隆鼻、臉部與頸部的3次拉提、「貓眼」拉提、頸部矯正、雷射皮膚美白、改變過6次眼睛顏色、精靈耳等各種整形手術，其中一次下顎手術還先斷骨5次後，再用鈦修復。針對精靈耳手術帕德隆表示，需要先剪掉軟骨再重新塑形，「軟骨是有記憶的，得痛一輩子！但耳朵變得又尖又時髦，我很滿意。」

▲▼阿根廷29歲男子把自己整形成精靈。（圖／翻攝自Instagram／@luispadron.elf）

▲帕德隆將耳朵整形成尖尖的「精靈耳」，術後恢復期還曾在IG上傳耳垂分離的影片。（圖／翻攝自Instagram／@luispadron.elf）

帕德隆曾表示，自己不是人類，而是「跨物種」（trans-species），過去並不想在大眾面前展現自我，但現在粉絲比憎恨他的人還多，走紅之後每天都能獲得很多支持，「現在我夠有自信了，甚至以此為業，有人說生活是一連串現實，但我實現了夢想。」帕德隆明年預計進行眼睛改色、HD溶脂以及植入3D列印面具等手術，讓臉部更對稱。

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