泰貴妃1400張慾照外流「仍得泰王專寵」！出巡黏TT貼心幫戴口罩

▲泰皇瑪哈瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）與貴妃詩妮娜。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

泰國貴妃詩妮娜9月才剛復位重回王室，怎知不久後就因引人妒忌，被外流高達1443張的性感清涼照給反王室份子。不過慾照風波似乎絲毫不影響詩妮娜在泰王心中的地位，如今她屢屢取代現任王后，陪伴泰王出巡，隨侍在側。近日更被拍到連泰王戴個口罩，也要貼心出手幫忙，還不時轉頭對著民眾微笑，不愧是獲得泰王專寵的貴妃。

▲▼詩妮娜私密照外流。（圖／翻攝自Facebook／Pavin Chachavalpongpun）



綜合《泰晤士報》、《每日郵報》報導，詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）2019年因遭到清算入獄，今年9月卻被拍到閃電飛往德國與泰王會面，隨後王室更是恢復她的頭銜與軍銜。不過好景不常，詩妮娜疑似因遭到「情敵」嫉妒，有高達1443張的私密性感照被蓄意外流，而當時矛頭全都指向王后素提達與支持王后的宮廷派人士，認為此舉是王后派為了阻饒詩妮娜的復位之路而出的「陰招」。

儘管如此，正當所有人都以為詩妮娜才剛回宮就要因醜聞重新「被廢妃」之際，泰王對愛妃的寵愛卻絲毫不見消散。外界發現，詩妮娜開始逐漸取代王后的地位，甚至在泰王每每出巡時，都隨侍在側。不僅如此，詩妮娜近日被爆經常單獨接見忠於王室人士，她的年輕美貌及正面良好舉動也獲得讚賞，有望為泰國王室塑造良好形象。

King Vajiralongkorn can’t even put a face mask on properly without somebody helping him pic.twitter.com/1e4mvjopTa — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) December 24, 2020

從民眾拍攝的影片更可以看到，泰王出巡時，連戴個口罩都要詩妮娜在一旁「貼心服務」。只見泰王才剛拿起口罩，詩妮娜馬上就伸手幫忙調整，還不時歪頭查看，十分貼心。不過此舉也被國外記者嘲諷，泰王竟然連個口罩也沒辦法自己戴。

詩妮娜2019年被王室剝奪一切王室頭銜及軍銜打入冷宮，但2020年8、9月時，她卻被拍到出獄搭機飛往德國，與泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）會面，隨後王室更發布公報恢復她的全數頭銜與軍銜。

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