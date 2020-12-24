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回顧年度10大國際新聞！新冠疫情肆虐居首　Kobe驟逝全球粉絲不捨

▲▼加州醫護短缺。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎疫情重創全球，至少6000萬人確診。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

中央通訊社評選2020年國際10大新聞，新冠肺炎疫情重創全球排第一，並因此導致東奧延期，日本首相安倍晉三因健康因素辭職；其次美國總統大選紛爭不斷，衍生「黑人的命也是命」運動，最後由民主黨候選人拜登勝出等入榜。

中央社評選2020年國內、國際、中國大陸10大新聞，取材截至11月30日止，同步刊登於最新出版的「2021世界年鑑」。其中，國際10大新聞如下：

一、中國湖北武漢2019年12月傳出新型冠狀病毒疾病（COVID-19）後，迅速蔓延至全球，至2020年11月25日，至少6000萬例確診、141萬人死亡，疫情嚴重國家依序為美國、印度、巴西、法國與俄羅斯。

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▲拜登14日正式獲得選舉人團認證當選，在德拉瓦州發表演說。（圖／路透）

▲拜登12月14日正式獲得選舉人團認證當選。（圖／路透）

二、美國11月3日舉行總統大選，計票過程繁複冗長。民主黨候選人拜登7日發表勝選演說，誓言成為全民總統，找回美國的靈魂。不過，尋求連任的共和黨籍總統川普也宣稱勝選，並在數個關鍵州啟動法律戰，要求重新或停止計票。選舉人團12月14日投票，以306張選舉人票正式選出拜登為下任總統，完成美國大選最重要程序之一。如果拜登確定勝選，將於2021年1月20日上任。

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三、2020東京奧運因武漢肺炎疫情擴大，延至2021年夏天舉行。國際奧會3月24日宣布，原定7月24日登場的2020東京奧運確定延期。原本東京被譽為舉辦這項盛會的最佳城市，不料卻遭病毒打翻布局，成為承平時期首度延辦的奧運。

▲佛洛伊德,抗議,美國示威。（圖／路透社）

▲佛洛伊德遭警壓脖窒息亡，引發全美示威抗議。（圖／路透社）

四、美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭警察以膝蓋壓住頸部近9分鐘窒息死亡，過程遭路人拍下，再度引發「黑人的命也是命」運動。

五、日本首相安倍晉三8月28日宣布因健康因素辭去首相一職，原官房長官菅義偉9月16日正式接任。

六、在美國總統川普居間斡旋下，以色列與阿拉伯聯合大公國8月間達成歷史性和平協議，之後巴林與蘇丹也採取與以色列關係正常化的類似行動，對阿拉伯世界影響甚鉅。

七、英國1月31日正式脫離歐洲聯盟，經過數年激烈爭論，完成歷史性的脫歐程序，過渡期到2020年12月31日止。

▲▼聯盟為紀念驟逝的湖人傳奇布萊恩，更改了全明星賽賽制。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA球星布萊恩與13歲女兒吉安娜墜機亡。（圖／達志影像／美聯社）

八、美國職籃NBA洛杉磯湖人41歲退役球星布萊恩（Kobe Bryant）1月26日搭乘私人直升機時失事，包括他與13歲女兒吉安娜（Gianna Bryant）在內，機上9人全部罹難。

▲▼黎巴嫩貝魯特港區爆炸，堤岸和倉庫直接被「炸沈」。（圖／達志影像／美聯社）

▲黎巴嫩貝魯特港區爆炸，堤岸和倉庫直接被「炸沉」。（圖／達志影像／美聯社）

►2020回顧／黎巴嫩炸出蕈狀雲！2750噸硝酸銨一放6年　自埋人禍種子

九、黎巴嫩首都貝魯特市中心附近港區8月4日發生大爆炸，造成至少190人死亡、6000人受傷，近30萬人無家可歸。大爆炸肇因於存放倉庫的2750噸硝酸銨被工人維修焊接的火花引爆，但6年間海關至少6度發函請求司法部門裁定將危險硝酸銨轉運卻未獲回覆，釀成悲劇。

十、泰國民眾7月起發動2014軍事政變以來最大示威，呼籲解散國會、王室改革和修憲。

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